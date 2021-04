Verein "Wir helfen": Auf diese Konten können Sie überweisen

Rund um die Uhr spenden: Das ermöglicht die Telefonaktion des Vereins „Wir helfen“.

Mit einer Spende helfen Sie benachteiligten Kindern in der Region im Jahresprojekt „Wir helfen, damit alle Kinder gerade jetzt den Anschluss behalten“. Die Spenden kommen gemeinnützigen Einrichtungen zugute, die sich um bedürftige Kinder kümmern.

Und so funktioniert es:

Sie rufen aus dem Festnetz eine der Spendennummern an. Nach einer Ansage ertönt ein Signalton. Mit dem Piep fließt Ihre Spende auf das Vereinskonto. Abgebucht wird das Geld mit der Telefon-Rechnung, die als Spendenquittung gilt. Die Hotline ist aus dem Festnetz erreichbar, wenn Ihr Telefonanbieter die Anwahl von 0900-Nummern zulässt.

5-Euro-Spende

Telefon: 0900 30 10 0 05



10-Euro-Spende

Telefon: 0900 30 10 0 01



Sie möchten mehr als 10 Euro spenden? Rufen Sie einfach mehrfach an oder spenden Sie per Überweisung oder online:

Spendenportal

Empfänger: Wir helfen e.V.

Deutsche Bank PGK AG

BIC: DEUTDEDBLEG

IBAN: DE82 8607 0024 0760 0000 00

oder

Saalesparkasse

BIC: NOLADE21HAL

IBAN: DE82 8005 3762 0383 3213 22

Verwendungszweck: Spendername + Anschrift

Die Namen der Spender werden auf dieser Internetseite und in der Mitteldeutschen Zeitung veröffentlicht. Wenn Sie nicht in der Spenderliste erwähnt werden wollen, notieren sie in der Überweisung bitte +A+. Wünschen Sie eine Spendenbescheinigung, vermerken sie +S+, Ihren Namen und Ihre vollständige Adresse. Legen Sie auf beides Wert, vermerken Sie bitte +AS+, Namen und Anschrift.

Möchten Sie das soziale Engagement in Ihrer Region unterstützen? Sie können mithelfen, indem Sie eine Spende auf eines der „Wir helfen“-Konten überweisen.

Rufen Sie uns an, wenn sie eine Tombola, einen Basar, ein sportliches Turnier oder eine andere Veranstaltung vorbereiten, deren Erlös benachteiligten Kindern zu Gute kommen soll. Die Mitteldeutsche Zeitung wird darüber berichten.

Verzichten Sie bei Jubiläen auf Sachgeschenke, bitten Sie stattdessen mit dem Spendenschwein um eine Spende für „Wir helfen“.

Was ist das Spendenschwein?

„Wir helfen“ stellt für Menschen, die zu privaten oder öffentlichen Anlässen Spenden für den Verein sammeln möchten, Sparschweine mit dem „Wir helfen“-Logo zur Verfügung. Mit dem Spendenschwein können auch Sie bei Betriebs- oder Privatfesten selbst Geld für einen guten Zweck sammeln.

Wenn Sie ein Spendenschwein einsetzen möchten, wenden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0345-5654700 an unser Sekretariat.

Wie wird meine Spende eingesetzt?

Wer spendet, kann sicher sein, dass das Geld in der Region bleibt und jeder Cent dort ankommt, wo er gebraucht wird. Alle Vereinsmitglieder arbeiten ehrenamtlich und unentgeltlich. Es werden keine Verwaltungskosten von den Spendengeldern bestritten. Alle derartigen Ausgaben übernimmt die Mitteldeutschen Zeitung.

Welche Projekte und Einrichtungen mit Ihrer Hilfe unterstützt werden, wird jährlich mit einem Themenschwerpunkt festgelegt. Die Spenden werden am Ende des jeweiligen Themenjahrs im Zuge der Mitgliederversammlung verteilt. Die Mitteldeutsche Zeitung und unsere Internetseite informieren Sie über die konkrete Spendenvergabe.

Spenden als Steuervorteil?

Bei Spenden bis 200 Euro gilt Ihr Kontoauszug als Zuwendungsbestätigung für das Finanzamt. Bei Spenden über 200 Euro wird von den Finanzämtern eine gesonderte Zuwendungsbestätigung (Spendenquittung) gefordert. "Wir helfen" sendet Ihnen auf Wunsch eine solche Spendenquittung zu. (mz)