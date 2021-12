Unfall in Sachsen: Kind in Großhartmannsdorf von Auto angefahren

In Großhartmannsdorf in Sachsen wurde ein Kind bei einem Unfall schwer verletzt.

Großhartmannsdorf/dpa - Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Mittelsachsen ist ein sieben Jahre alter Junge schwer verletzt worden. Das Kind sei am Sonntag in Großhartmannsdorf plötzlich auf die Straße gelaufen und von einer 57 Jahre alten Autofahrerin angefahren worden, teilte die Polizei am Montag mit.

Die Frau war zum Zeitpunkt des Unglücks auf der Bundesstraße 101 aus Richtung Brand-Erbisdorf in Richtung Mittelsaida unterwegs.