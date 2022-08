Fahrzeug geht bei Unfall in Flammen auf: Elf Personen teils schwer verletzt

Lauter-Bernsbach/dpa - Bei einem Verkehrsunfall in Lauter-Bernsbach (Erzgebirgskreis) mit drei beteiligten Autos sind elf Menschen verletzt worden - darunter vier schwer. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 36-Jähriger in der Nacht zu Sonntag mit seinem Auto, in dem drei weitere Menschen saßen, in eine Einbahnstraße entgegen der Fahrtrichtung und stieß an einer Kreuzung mit einem anderen Wagen zusammen.

Das Fahrzeug brannte bei dem Unfall komplett aus. Foto: André März/dpa

Durch den heftigen Aufprall wurde dieser nur mit dem Fahrer besetzte Wagen auf ein weiteres Auto mit drei Insassen geschleudert. Alle Unfallbeteiligten wurden verletzt. Infolge des Unfalls brannte eines der Fahrzeuge komplett aus. Drei Ersthelfer wurden zudem leicht verletzt.