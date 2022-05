Ins Gleisbett gestürzt: Hallenser überlebt Zusammenstoß mit ICE

Ein 63-Jähriger aus Halle ist am Mittwoch in Kassel von einem ICE erfasst worden. Bei dem Unfall wurde der Mann schwer verletzt, dennoch überlebte er den Zusammenstoß.

Kassel/dpa - Ein Mann ist am Mittwochvormittag am Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe ins Gleisbett gefallen und von einem einfahrenden ICE erfasst worden. Der 63-Jährige aus Halle (Saale) sei schwer am Kopf verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Bundespolizei mit. Er habe „wie durch ein Wunder“ überlebt. Die Bundespolizei ging von einem Unfall aus.

Im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe wurden vier Gleise eine Stunde lang gesperrt. Den Angaben zufolge hatten 41 Züge jeweils rund 15 Minuten Verspätung. Der Bahnhof liegt an der viel befahrenen ICE-Strecke von Hamburg über Hannover nach Bayern.