Nach Unfall auf der A4: Hund drei Tage später in Mittelplanke gefunden

Bad Hersfeld/DUR - Ein Hund ist drei Tage nach einem Autounfall auf der A4 gefunden worden. Am Sonntagnachmittag konnten Feuerwehr und Polizei das verletzte und verängstigte Tier nahe der Unfallstelle einfangen, wie „Bild“ berichtet.

Entlaufender Hund nach Unfall auf A4

Der Unfall ereignete sich am 30. Dezember 2021 auf der A4 in Fahrtrichtung Kirchheim zwischen der Anschlussstelle Bad Hersfeld und dem Autobahndreieck Kirchheim. Dabei war ein Fahrzeug auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern geraten, gegen die Mittelschutzplanke geknallt und auf der mittleren Spur stehen geblieben.

Der Fahrer des Wagens öffnete danach laut Polizei die Heckklappe seines Fahrzeugs. Daraufhin liefen seine zwei Hunde auf die Autobahn. Ein Autofahrer überfuhr einen der Vierbeiner, ein anderes Auto wollte dem toten Hund ausweichen und knallte gegen ein anderes Fahrzeug. Eine Person wurde leicht verletzt.

Der zweite Hund verschwand zunächst spurlos. Die anschließende Suche der Hundehalter verlief erfolglos. Auch der Einsatz einer Drohne mit Wärmebildkamera brachte kein Ergebnis.

Hund nahe der Unfallstelle gefunden

Am Sonntagnachmittag meldete sich jedoch ein Autofahrer bei der Polizei: Er habe im Stau einen Hund im Bereich der Mittelschutzplanke der Autobahn gesehen, etwa am Ort der genannten Unfallstelle.

Als zwei Streifen der Polizei-Autobahnstation Bad Hersfeld und die Feuerwehr Bad Hersfeld vor Ort eintrafen, konnten die Einsatzkräfte das verletzte und verstörte Tier an der Asbachtalbrücke einfangen.

Nachdem die Halterin des Hundes zur Einsatzstelle gekommen war, wurde der Hund in einer Tierarztpraxis in Bad Hersfeld notversorgt. Mittlerweile befindet er sich in der Tierklinik in Gießen. Ob er überlebt, ist noch unklar.