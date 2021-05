Unfall auf A14 – zehn Fahrzeuge involviert

Kleinpösna – Bei einer Serie von Verkehrsunfällen auf der A14 bei Leipzig sind am Freitagnachmittag insgesamt sechs Menschen verletzt worden. Insgesamt waren zehn Fahrzeuge in die Unfälle involviert, teilte die Polizei am Samstag mit.

Laut Polizei war es zunächst zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Fahrzeugen nahe der Abfahrt Kleinpösna gekommen. Im folgenden Stau kam es zu einem weiteren Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos, bei dem der Unfallverursacher und sein Beifahrer verletzt wurden.

Hinter dem Stau bemerkte ein 66-Jähriger offenbar nicht, dass die Fahrzeuge vor ihm stoppten und fuhr auf vier weitere Fahrzeuge auf. Dabei wurden er, seine 72-jährige Beifahrerin und zwei beteiligte Fahrerinnen verletzt.

Die A14 musste für über eine Stunde komplett gesperrt werden. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Der entstandene Schaden wird auf über 150.000 Euro geschätzt. (mz)