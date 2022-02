Nach Babyleichenfund in Dresden: Polizei sucht mit neuen Details nach Zeugen

Nach dem Fund eines toten Babys in Dresden laufen die Ermittlungen weiter auf Hochtouren. Polizei und Staatsanwaltschaft haben jetzt neue Details zur Tat bekanntgegeben und suchen nach Zeugen.

Ermittler stehen in einem Dresdner Waldstück, wo ein toter Säugling gefunden worden war.

Dresden/dpa - Nach dem Fund eines toten Säuglings in Dresden ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft jetzt wegen eines Tötungsdelikts. Das tote Kind sei ein neugeborenes Mädchen, das kurz nach der Geburt gelebt habe, teilten die Behörden am Donnerstag mit.

Das habe die rechtsmedizinische Untersuchung ergeben. Die Ermittler gehen den Angaben zufolge davon aus, dass das Baby kurz nach der Geburt in dem Waldstück in Dresden-Leuben abgelegt worden war, wo ein Passant die Leiche am Montag entdeckte.

Am Fundort stellte die Kriminalpolizei zwei Einkaufsbeutel aus Stoff sicher, die Werbeaufdrucke von zwei Discountermärkten tragen. Sie sucht nun mögliche Zeugen, die eventuell Personen beobachtet haben, die mit solchen Stoffbeuteln oder größeren Behältnissen zwischen Samstag und Montag in dem Waldstück nördlich des Rosenschulweges unterwegs waren.