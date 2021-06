Tote Schlange in Müllsack am Straßenrand gefunden

Martinroda - An einer Landstraße bei Martinroda (Ilm-Kreis) ist eine tote Schlange in einem Müllsack gefunden worden. Zeugen hätten bei dem Fund am Freitagnachmittag eine exotische Boa in dem Sack vermutet, berichtete die Polizei am Samstag. Der herbeigerufene Amtstierarzt, der das Tier am Fundort zwischen Martinroda und der Anschlussstelle Ilmenau-West der Autobahn 71 barg, habe die Rasse aber nicht genauer bestimmen können. Unklar ist, ob die Schlange noch lebend in dem Müllsack ausgesetzt wurde oder bereits tot war und illegal entsorgt wurde. Die Polizei sucht Zeugen.