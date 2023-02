Mittweida - Volker Tolkmitt ist offiziell zum neuen Rektor der Hochschule Mittweida (Mittelsachsen) bestellt und tritt das Amt am 15. Februar an. Die Ernennungsurkunde wurde ihm am Dienstag überreicht, wie das Wissenschaftsministerium in Dresden mitteilte. Der 55-Jährige war 2022 vom Erweiterten Senat zum Nachfolger des Medienwissenschaftlers Ludwig Hilmer gewählt worden, der nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten durfte.

Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU) ist überzeugt, dass Tolkmitt die Entwicklung der Hochschule „klug und besonnen“ vorantreibt. Hilmer dankte er für sein erfolgreiches Wirken und die Bereitschaft, die Amtsgeschäfte bis zur Bestellung eines Nachfolgers weiterzuführen. „Das ist nicht selbstverständlich.“

Tolkmitt hat in Berlin Volkswirtschaft und Betriebswirtschaft studiert und über Europäische Integration und Finanzmärkte promoviert. Er lehrt und forscht seit 2006 auf der Professur Allgemeine Betriebswirtschaft insbesondere Risiko- und Finanzmanagement in Mittweida. Er war von 2009 bis 2015 Dekan und seit 2017 Prorektor Bildung sowie stellvertretender Rektor.