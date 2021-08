Zwei Schwerletzte nach einem Vorfahrtsfehler

Neugattersleben/MZ - Am Mittwochmorgen wurden bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Landstraße 63 und Kreisstraße 1290, zwei Personen schwer verletzt. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen war eine 56-Jährige mit dem Pkw auf der K1290 aus Richtung Neugattersleben kommend in Richtung Brumby unterwegs. An der Kreuzung L63 hielt sie zunächst ordnungsgemäß an und ließ den vorfahrtsberechtigen Verkehr passieren. Im Anschluss wollte sie die Kreuzung in Richtung Brumby überqueren und fuhr los. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Fahrzeug (w/57), welches die L63 aus Calbe kommend in Richtung A14 befuhr.

Das Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrszeichen und überschlug sich. Das Fahrzeug der 56-Jährigen kam auf der Kreuzung zum Stehen. Beide Beteiligte wurden schwerverletzt ins Klinikum verbracht. Die Fahrzeuge mussten aufgrund der schweren Schäden abgeschleppt werden. An der Unfallstelle kam es zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen.