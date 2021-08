Wieder fackelt ein Diemen aus Stroh - diesmal in Golbitz

Golbitz/MZ - Die Nacht zum Sonntag ist früh zu Ende gewesen für 32 Retter der Feuerwehren in und um Könnern. Bevor der Alarm gegen 2.20 Uhr los schrillte, waren bei der Leitstelle etliche Anrufe von Autofahrern eingegangen, die gerade auf der A14 unterwegs waren. Aus nächster Nähe konnten sie das Feuer des Strohdiemens direkt auf einem Acker neben der Autobahn zwischen Golbitz und Hohenedlau sehen. „Als wir vor Ort ankamen, brannte der Diemen bereits in voller Ausdehnung, wir konnten ihn nur herunterbrennen lassen“, sagte Einsatzleiter Chris Röthling.

Insgesamt rund 1.000 Strohballen der Agrargenossenschaft Könnern sind den Flammen zum Opfer gefallen. Schaden: rund 25.000 Euro. Bitter für den Agrarbetrieb. Denn erst im Mai stand am Ortseingang von Könnern ein alter Schweinestall des landwirtschaftlichen Betriebs in Flammen, in dem ebenfalls Stroh für die Rinder in Alt Mödewitz gelagert war. Trotzdem eilte das Unternehmen schnell zu Hilfe, brachte den Einsatzkräften per Anhänger ein Fass mit 10.000 Litern Wasser zum Löschen. Ein Wasserproblem konnte dadurch verhindert werden, genauso wie die Gefahr, dass durch Funkenflug auch noch in der Nähe befindliches Gebüsch in Brand geriet. Bis zum Morgen hielten die Retter der Feuerwehr Cörmigk/Gerlebogk und Edlau noch Brandwache.

Die Polizei ermittelt nun genauso wie bei den drei Strohdiemenbränden am Donnerstag nach dem mutmaßlichen Brandstifter. Hinweise werden entgegen genommen unter: 03471/37 90.