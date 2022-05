Welche Straßen und Brücken im Salzlandkreis landen auf der Vorrangliste?

Erst soll für die Poleyer die Kreisstraße 2.103 in Richtung Bernburg, dann in Richtung Crüchern auf Vordermann gebracht werden.

Bernburg/MZ - Dem Salzlandkreis fehlt Geld an allen Ecken und Enden. Besonders sichtbar wird die mangelnde Finanzierung des Haushalts an den Kreisstraßen, wo der Sanierungsstau von Jahr zu Jahr größer wird. Die schlimmsten Schäden finden sich in einer überarbeiteten Prioritätenliste wieder, die der Kreistag bei seiner Sitzung am Mittwoch ab 17 Uhr im Bernburger Kurhaus beschließen soll.