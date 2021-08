Was wird aus der Gaststätte an der Sonnenstraße in Alsleben?

Alsleben/MZ/sus - Schnitzel wurden hier schon serviert, Gulasch, Nudeln mit Tomatensoße, Suppen und Burger - die Rede ist von der Gaststätte „Zum Schlosshof“ in Alsleben. Besonders Hausmannskost war in dem urigen Lokal bei den Gästen gefragt. Doch inzwischen bleibt die Küche seit längerer Zeit kalt.

Immer wieder hatte die Gaststätte in den vergangenen drei Jahren mal wieder geöffnet. Nachdem die langjährige Angestellte Anneliese Heinze das Lokal 2013 gepachtet und es vier Jahre lang geführt hatte, ehe sie sich mit 77 Jahren ins Rentnerdasein verabschiedete, übernahm Nancy Boschetto kurze Zeit später Anfang 2018 die Geschäfte. Doch auch das ist inzwischen Geschichte.

Noch ist ungewiss, was aus der Gaststätte an der Sonnenstraße werden soll. Immer wieder hatte Jürgen Starke zuletzt auf Portalen im Internet bzw. auf Facebook nach neuen Pächtern gesucht. „Kleine gemütliche Gaststätte, möbliert, mit überdachter Außenfläche“, heißt es in der Beschreibung.

Auch ein Eiscafé könnte hier seiner Meinung nach betrieben werden. Doch die Bemühungen waren offenbar ohne Erfolg. „Ich werde sie demnächst zu Wohnraum umbauen“, schrieb er zuletzt auf Facebook.

Sollte sich dennoch kurzfristig jemand finden, der die Gaststätte pachten oder für Geschäftsräume nutzen wolle, soll sich der Interessent melden. Für Nachfragen zum aktuellen Stand war Eigentümer Jürgen Starke telefonisch für die MZ nicht erreichbar. Bürgermeister Alexander Siersleben würde es jedenfalls sehr bedauern, wenn die Gaststätte auf Dauer schließen müsste.