Warum diese Sirene in Ilberstedt nicht montiert werden darf

Ilberstedt/MZ - Überflutete Straßen, Erdrutsche, zerstörte Häuser und zahlreiches Todesopfer. Diese Bilder sind rund fünfeinhalb Wochen her, als das Hochwasser zahlreiche Orte in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz überflutete. Wie würden eigentlich die Menschen in Ilberstedt in einem Katastrophenfall gewarnt? Das wollte Harald Lütkemeier (UWV) in der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses wissen.

