Verband protestiert gegen 3G-Regeln am Arbeitsplatz in Firmen im Salzlandkreis

Ein Mitarbeiter steht in der Montagehalle der Schiess GmbH in Aschersleben (Salzlandkreis).

Magdeburg/MZ/wsl - Der Allgemeine Arbeitgeberverband der Wirtschaft für Sachsen-Anhalt (AVW) kritisiert die Umsetzung der 3G-Regeln am Arbeitsplatz. „Das ist bis Mittwoch nicht umzusetzen. Wir haben große Zweifel daran, dass die von Bundestag und Bundesrat beschlossenen 3G-Regeln am Arbeitsplatz praktikabel sind“, erklärte AVW-Geschäftsführerin Sigrun Trognitz in einer Pressemitteilung.

Der Anlass der Kritik des Wirtschaftsverbandes: In der Praxis sei die Umsetzung der 3G-Regeln am Arbeitsplatz „mit einer rechtlichen Ungewissheit und einem erheblichen bürokratischen Aufwand“ verbunden, so die AVW-Geschäftsführerin weiter.

Dem AVW in Sachsen-Anhalt gehören nach eigenen Angaben rund 170 Firmen mit insgesamt rund 15.000 Beschäftigten an. Die Geschäftsstellen befinden sich in Magdeburg und Zeitz.