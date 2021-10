Treua und Werner Solf aus Gatersleben sind seit 65 Jahren verheiratet

Gatersleben/MZ - Auf der Sofalehne im Wohnzimmer von Treua und Werner Solf stehen zwei Kissen. Auf einem steht geschrieben: „Stolze Oma von 3 wunderbaren Enkelkindern“, auf dem zweiten das Pendant für den stolzen Opa, darunter drei Namen.

In Wirklichkeit, so erklärt das Ehepaar, handelt es sich dabei aber sogar schon um ihre Urenkel. Ein solches Kissen gab es aber leider nicht. Treua und Werner Solf sind 83 und 86 Jahre alt. Am Mittwoch feierten die beiden ihre eiserne Hochzeit - das 65. Ehejubiläum. „Heute haben wir Polterabend“, scherzt Treua Solf kurz vor dem großen Tag.

Beim Tanzen kennengelernt

Im Jahr 1955 lernten sich die beiden Gaterslebener beim Tanzen kennen, ein Jahr später heirateten sie zunächst standesamtlich. Es habe damals geschneit, erinnert sich Treua Solf. Das Ehepaar wohnte anfangs in einer Zweizimmerwohnung. Wenn es im Winter sehr kalt war, denkt Werner Solf zurück, haben sie oft in der Küche beim Kamin geschlafen. Im Jahr 1976 folgte schließlich der Umzug ins eigene Haus, in dem das Paar bis heute lebt.

Allerdings waren die Eheleute während ihrer gemeinsamen Jahre auch viel unterwegs. Beide arbeiteten beim VEB Baumaschinen in Gatersleben, sie als Wareneingangsleiterin, er viele Jahre lang als Auslandsmonteur. Während seiner Einsätze begleitete Treua Solf ihren Mann oft für einige Zeit in sämtliche Länder Osteuropas - vom heutigen Tschechien, über Ungarn, bis nach Rumänien. „Wir haben immer in den Flitterwochen gelebt“, sagt sie rückblickend über diese Zeit.

„Wir haben uns nie gezankt“

Zu den Höhepunkten im gemeinsamen Eheleben gehörten ohne Frage auch die Geburt der gemeinsamen Tochter, der Enkelin und ihrer Urenkel. Die leben heute mit ihrer Mutter in Frankfurt am Main, die Tochter der Solfs nach wie vor in Gatersleben. Auch wenn das Ehepaar Solf in 65 Jahren einige - vor allem gesundheitliche - Herausforderungen gemeinsam überstehen musste, bleiben die beiden positiv: „Man denkt zurück an die schönen Zeiten“, meint Ehemann Werner Solf. Als Geheimnis ihrer guten Ehe sieht seine Frau das harmonische Miteinander: „Wir haben uns nie gezankt“, sagt Treua Solf. Und wenn sie doch mal stur war, habe ihr Mann stets eingelenkt, erklärt sie lächelnd.

Kurz vor ihrem Hochzeitstag steht bereits ein Präsentkorb im Treppenhaus, Glückwunschkarten liegen auf dem Tisch. Die Feier mit Enkelin und Urenkeln steht erst am Wochenende an. Aber zu ihrem Ehrentag am Mittwoch wollte die Tochter ihre Eltern überraschen. „Ich bin gespannt, wer kommt“, sagt Treua Solf am Tag davor. Aber eines steht schon da fest: Das Wetter wird besser sein als vor 65 Jahren.