Töff töff nach dem Jawort

Sabrina und Alf Rechenberg wurden nach ihrer Hochzeit in Nachterstedt von Freunden überrascht und per Treckercorso nach Hause gefahren.

Nachterstedt/Gatersleben/MZ - Eine Hochzeit zu Corona-Zeiten, das ist nichts Alltägliches. Nur zehn Gäste dürfen mit zum Standesamt und diese müssen auch noch Maske tragen. Große Feiern sind nicht möglich, da alle Gaststätten zu sind. Als Alf Rechenberg (45) am 4. April 2020 seine Sabrina Sperling (33) heiraten wollte, hatte das Paar die Hochzeit deshalb um ein Jahr verschoben. Sie ahnten nicht, dass 2021 wieder so eine Situation herrschen würde. Doch erneut verschieben - das wollten sie nicht.

„Bloß gut, dass keiner gesehen hat, wie unsere Knie gezittert haben“

Nun kommt das frisch getraute Paar am Sonnabend vom Nachterstedter Standesamt herunter und sieht durch die Glastür auf den Platz vor dem Rathaus. Da steht nicht das Auto von Rechenbergs Schwager, der sie hergefahren hatte, sondern der große Traktor der Agrargenossenschaft, in der der Schwiegervater arbeitet. Und dann dürfen sie auch noch nicht vor die Tür. „Da war ich komplett von der Rolle. Bloß gut, dass keiner gesehen hat, wie unsere Knie gezittert haben“, erinnert sich Rechenberg später. Es ist eine Überraschung der Treckerfreunde Gatersleben. Alf Rechenberg ist seit drei Jahren dabei, hat sich sogar selbst einen 60 Jahre alten Traktor gekauft.

Und nun? Während das Paar aus der Tür kommt, fahren einige Trecker auf den Rathausplatz. Der gestandene Mann wischt sich vor Rührung ein paar Tränen weg. „Und wer fehlt noch“, will jemand von ihm wissen? Es dauert ein paar Sekunden, ehe Alf Rechenberg aus der Ferne ein ganz bestimmtes Töffeln aufgrund eines nach oben gerichteten Auspuffs erkennt: „Alfred!“ Selbst seiner frisch getrauten Ehefrau im wunderschönen weißen Brautkleid laufen nun Tränen. „Alfred“ ist der McCormack-Traktor des Ehemanns. Und der zieht einen geschmückten Anhänger mit einer Couch für das Brautpaar und Sitzmöglichkeiten für die Kinder.

„Wir sind etwas über 20 Treckerfreunde und haben in Gatersleben so zwölf oder 13 Traktoren“, hat Thomas Richmann kurz zuvor erklärt. „Der große Trecker ist nur zur Ablenkung. Er darf ja den Braten nicht riechen“, so Thomas Sperling, ein Bruder der Braut.

Alfred brauchte Starthilfe

Die Idee zu dieser besonderen Aktion hatte Denis Lehmann. „Leider dürfen wir nur mit zehn Treckern kommen. Wenn alle da sind, hätten wir 22. Und von ein paar befreundeten Landwirten sogar noch mehr“, bedauert Lehmann. Den Anhänger haben die Frauen geschmückt, berichtet Lehmann. Es habe ein unerwartetes Problem gegeben: „Alfred“ sprang nicht an. Die Kumpel kannten den Trick des Besitzers nicht. „Wir mussten ihn anziehen“, bekennt Lehmann, der als Busfahrer den nötigen Personenbeförderungsschein für die Fahrt mit dem Brautpaar hat. Nach der Gratulation vor dem Standesamt wird das Brautpaar per Trecker-Corso nach Gatersleben gebracht, wo noch eine Ehrenrunde bis zum Haus des Paars gedreht wird.

Unterwegs gibt es eine kurze Regendusche zwischen Novelis und dem Gaterslebener Friedhof. Alf Rechenberg muss seine Frau im Brautkleid in Decken hüllen. Zur Patchwork-Familie gehören fünf Kinder. Alf Rechenberg hat mit Jennifer (24) und Leon (16) zwei größere Kinder, seine Frau brachte Vanessa (16) mit. Seit zwölf Jahren sind sie bereits ein Paar, sagt Rechenberg. Finn (10) und Luna (9) sind ihre gemeinsamen Kinder.

„Wer Treckerfreunde hat, braucht keine Feinde“, meint Alf Rechenberg zwei Tage nach der Hochzeit noch immer schwer beeindruckt. „Ich war fix und fertig“, bekennt er. Drei Kilogramm habe er an Gewicht verloren. Er ahnte absolut nichts. Es sei sehr emotional gewesen. „Wir haben nur in kleiner Runde mit der Familie gefeiert. Die große Feier holen wir nach, sobald Corona vorbei ist.“ Und er dankt allen Treckerfreunden, den Bekannten und Verwandten, die zu dieser besonderen Hochzeit beigetragen haben. (mz)