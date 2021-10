Stefan Kunstmann ist neuer Zugführer der Feuerwehr Gatersleben

Stefan Kunstmann ist stellvertretender Ortswehrleiter in Gatersleben. Was er an seinem Ehrenamt so liebt.

Gatersleben/MZ - Für Stefan Kunstmann war es eine Überraschung: Gerade erst hatte der stellvertretende Gaterslebener Ortswehrleiter die schriftliche Prüfung seiner Qualifikation bestanden, schon bekommt er am selben Abend vor versammelter Mannschaft - also vor allen Feuerwehren der Stadt Seeland - feierlich die Ernennung zum Zugführer überreicht. Damit kann der 31-Jährige nun auch Einsätze leiten, an denen mehrere Ortsfeuerwehren beteiligt sind.

„Solche Führungslehrgänge sind ein Muss, weil ich stellvertretender Wehrleiter bin - und da ist es Bedingung, dass man den Zugführer hat“, sagt der Gaterslebener, der schon seit 2014 Ralf Jungtorius in der Wehrleitung zur Seite steht. Jungtorius war damals zum Ortswehrleiter aufgerückt und damit die Stelle des Stellvertreters freigeworden. „Und man hatte mich gefragt, ob ich das nicht machen möchte“, erinnert sich Kunstmann, der nun schon zum zweiten Mal in dieses Ehrenamt gewählt wurde.

Zur Feuerwehr kam er allerdings schon viel früher. „Seit Mai 2000 bin ich dabei“, rechnet der junge Mann zurück, der in seinem Berufsleben Industriemechaniker bei der Firma Novelis ist. „Als ich zehn war, durfte ich rein in die Jugendfeuerwehr“, erklärt er weiter und meint: Nein, vorbelastet sei er nicht. Niemand aus seiner Familie habe damals zu den ehrenamtlichen Lebensrettern gehört. „Ich war einfach von den großen Fahrzeugen fasziniert“, gibt der Feuerwehrmann zu. Eine Liebe, die sich bis heute gehalten hat. Als die Gaterslebener Ortswehr im vergangenen Jahr ein neues Tanklöschfahrzeug - ein TLF 3.000 - erhalten hatte, war er ob der Möglichkeiten des Autos, das nun für die gesamte Stadt Seeland im Einsatz ist, ganz begeistert.

Was Stefan Kunstmann an seiner ehrenamtlichen Arbeit bei der Feuerwehr so liebt? „Natürlich mit diesen großen Fahrzeugen zu arbeiten, vor allem aber die Kameradschaft“, sagt er. Denn die Gaterslebener Feuerwehrleute seien eine eingeschworene Truppe. Aber auch die Zusammenarbeit mit den anderen Ortswehren sei eine tolle, wie die Kulisse bei seiner Ernennung zum Zugführer, bei der Vertreter aus allen Seeland-Orten anwesend sind, beweist.

Was er neben der Feuerwehr, der er gern zahllose Stunden seiner Freizeit opfert, noch gern macht? Überlegen muss Stefan Kunstmann da nicht lang. „Ich unternehme gern etwas mit meinen Kindern“, erklärt der zweifache Vater und meint: „Wir sind viel zusammen unterwegs.“