Stadt Seeland kann neues Fahrzeug für Katastrophenschutz kaufen

Frose/MZ - Eigentlich sollte es ein ganz normaler Dienstabend der Froser Kameraden sein. Als aber die Gaterslebener Feuerwehr mit einem Großaufgebot an Fahrzeugen anrückte, Feuerwehrleute aus Schadeleben, Friedrichsaue, Hoym und Nachterstedt auch schon am neuen Depot eingetroffen waren, stellte Froses Ortswehrleiter ratlos fest: „Ich weiß einfach nicht, was hier los ist!“