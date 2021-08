Salzlandkreis hat jetzt neue Fachkräfte

Bernburg/MZ - Große Freude bei fünf jungen Mitarbeitern des Salzlandkreises. Sie haben ihre Berufsausbildung zum Verwaltungsfachangestellten nach drei Jahren erfolgreich in der Kreisverwaltung abgeschlossen.

Sie erhielten Ende vergangener Woche dafür ihre Abschlusszeugnisse von Landrat Markus Bauer (SPD) im Rahmen einer kleinen Feierstunde. Zu den Gratulanten gehörten auch die für Ausbildung zuständige Fachdienstleiterin Manuela Jansen sowie Personalchef Thomas Michling, heißt es in einer Pressemitteilung.

Einsatz in verscheidenen Fachdiensten

Felix Elze aus Aschersleben, Lea Getschat aus Hohenerxleben, Anna-Sophie Gitzke aus Bernburg und Natalie Teuchler aus Crüchern unterstützen die Kreisverwaltung seit Beginn dieser Woche als reguläre Mitarbeiter in den verschiedenen Fachdiensten. Sie unterzeichneten dafür bereits entsprechende Arbeitsverträge. Tobias Sonntag aus Hettstedt tritt ein Studium an der Hochschule Harz an.

Landrat Markus Bauer freute sich über die neuen Mitarbeiter: „Wir brauchen gute, engagierte Leute in allen Bereichen.“ Er gab ihnen zugleich ein paar Tipps mit auf den Weg. „Bringen Sie sich ein und arbeiten Sie gemeinsam mit ihren Kollegen an den Zielen. Dann wird es gut.“ Der Landrat betonte, Verwaltung sei längst keine staubige Bude, sondern moderner Dienstleister. Das müsse jeder Mitarbeiter jedoch auch verkörpern.

Regelmäßige Ausbildung im Salzlandkreis

Der Salzlandkreis bildet regelmäßig Verwaltungsfachangestellte aus. Aktuell absolvieren 16 Auszubildende ihre Ausbildung in der Kreisverwaltung. Der theoretische Teil der Ausbildung erfolgt für sie an der Berufsschule Eike von Repgow in Magdeburg, der praktische Teil in den verschiedenen Fachdiensten des Salzlandkreises. Gleichzeitig wird die Ausbildung in Form von dienstbegleitendem Unterricht mit Lehrgängen am Studieninstitut für kommunale Verwaltung des Landes Sachsen-Anhalt in Magdeburg unterstützt. Für die Ausbildung ab September 2022 beginnt die nächste Bewerbungsphase demnächst. Voraussetzung ist ein erweiterter Realschulabschluss oder das Abitur.

Weitere Informationen sind auf der Internetseite www.salzlandkreis.de veröffentlicht.