Robert Käsebier aus Friedrichsaue wurde im Seeland zum Stellvertreter des Stadtratsvorsitzenden gewählt

Friedrichsaue/Seeland/MZ - Noch am selben Abend konnte Robert Käsebier (Wählergemeinschaft Friedrichsaue) seines Amtes walten.

Gerade erst war der 41-Jährige mehrheitlich im Seeland zum neuen Stellvertreter des Stadtratsvorsitzenden gewählt worden, als er seinen Chef Mario Kempe (CDU) auch schon vertreten musste. Der wollte als Stadtrat etwas zur Diskussion beitragen und gab sein Amt, in dem Neutralität geboten ist, deshalb vorübergehend ab.

Angenommen hat Käsebier die Wahl - 13 Räte stimmten für ihn, sieben für seine Kontrahentin Ursula Deppner (BIG-Seeland) - gern. „Vielleicht ist es von Vorteil, wenn man fraktions- und parteilos ist und deshalb besser vermitteln kann. Der Stadtrat ist im Moment nämlich ziemlich gespalten“, sagt der Friedrichsauer.

Erst kurze Zeit in der Lokalpolitik

Der ist erst seit relativ kurzer Zeit in der Lokalpolitik aktiv. 2019 wurde er zum Ortsbürgermeister von Friedrichsaue gewählt, ist dort auch als Ortschaftsrat und im Seeland als Stadtrat tätig. Die Entscheidung, in seinem Heimatort die Geschicke zu leiten, hat er bisher noch nicht bereut. „Natürlich hatte ich viel mehr Pläne“, gesteht der Friedrichsauer, der durch die Corona-Pandemie erst einmal ausgebremst wurde.

Es sollte mehr Bürgerversammlungen geben, wo man die Leute an einen Tisch holen, Ideen besprechen und sich Probleme anhören kann. Und auch die Dorffeste blieben auf der Stecke. „Aber es war eine Erfahrung wert. Man kommt auf ganz andere Ideen, als man im Vorfeld gedacht hatte.“ So gibt es nun im Ort einen Bücherkühlschrank - eine knallrote Mini-Bibliothek, in der sich jeder zu jeder Zeit Bücher ausleihen kann. Oder das Pflanzprojekt, das im Herbst ansteht. Bei dem konnten die Einwohner Bäume oder Sträucher für ihren Ort spenden.

Erfahrung als gelernter Verwaltunsgfachangestellter

Doch auch wenn der 41-Jährige erst seit drei Jahren öffentlich in Erscheinung tritt, gibt es einige Erfahrungen, die er einbringen kann. Auch jetzt in sein neues Amt als stellvertretender Stadtratsvorsitzender. „Ich bin gelernter Verwaltungsfachangestellter“, sagt er. Zudem hält er als Disponent der Rettungsleitstelle im Landkreis Harz ebenfalls die Zügel in der Hand. Und vernetzt ist er durch sein Ehrenamt bei der Freiwilligen Feuerwehr Friedrichsaue sowieso.

Zudem ist Robert Käsebier auch passionierter Jäger und zweifacher Familienvater. Mit seiner Frau und seinen beiden kleinen Söhnen lebt er im kleinsten Seeland-Ortsteil - und das gern. Zeit für andere Sachen hat er durch seine Ehrenämter nicht mehr. „Das ist alles ziemlich ausfüllend“, gibt er mit einem Lachen zu.