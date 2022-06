Öfter kehren und bis zu 5.000 Euro Strafe bei Pflichtverletzung in Ilberstedt

Müssen die Anwohner der Güstener Straße in Ilberstedt künftig öfter und mehr Fläche reinigen?

Ilberstedt/MZ - Anwohner der Güstener Straße in Ilberstedt könnten künftig viel am Kehren sein. Und am Unkraut zupfen. Denn nach dem Entwurf der neuen Straßenreinigungssatzung sollen die Anwohner künftig nicht nur für ihre Straßenseite, sondern für die gesamte Straße zuständig sein.