Neunjähriges Kind bei Unfall in Calbe schwer verletzt

Calbe - Bei einem Unfall bei Calbe ist am Freitag ein neunjähriges Kind schwer verletzt worden. Das hat am Sonntag das Polizeirevier Salzlandkreis mitgeteilt. So war eine 22-jährige Fahrerin in gegen 16 Uhr einem Vorort Richtung Calbe unterwegs, als plötzlich das Kind mit seinem Fahrrad die Fahrbahn querte. Obwohl sie schnell bremste, konnte die Frau den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Kind wurde schwer verletzt in die Uni-Klinik nach Halle ausgeflogen. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden aufgenommen. Die Straße war für zwei Stunden voll gesperrt.