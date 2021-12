Neue Nummer zur Vergabe von Impf-Terminen gegen Corona in Staßfurt

Das Impfzentrum in Staßfurt geht kommende Woche wieder in Betrieb. Bis 22. Dezember sind nur noch vereinzelt Termine zur Impfung gegen das Coronavirus verfügbar. Sie werden unter neuer Hotline vergeben.

Salzlandkreis/MZ - Der Bedarf an Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen zum Schutz vor dem Corona-Virus im Salzlandkreis ist ungebrochen groß, die Termine in der kommenden Woche für das ab Montag, 13. Dezember, wieder in Betrieb gehende Impfzentrum in Staßfurt sind deshalb bereits weitestgehend vergeben. Darüber informiert die Kreisverwaltung.

Demnach gibt es bis einschließlich 22. Dezember nur noch vereinzelt Termine an verschiedenen Tagen, kündigt Landkreissprecher Marko Jeschor an. Diese werden ab kommenden Montag, 13. Dezember, wieder über die Hotline des Impfzentrums unter Telefon 03471/684-2686 vergeben.

Dafür arbeitet die Kreisverwaltung weiterhin mit der Staßfurter Stadtverwaltung zusammen. Die bisherige Telefonnummer der Stadtverwaltung 03925/981-981 ist dagegen nicht mehr erreichbar, so Jeschor.

Diese neuerliche Aufgabe stellt einen gewaltigen Kraftakt für alle Beteiligten dar. Gemeinsam werden wir aber die Herausforderung meistern. Markus Bauer, Landrat

Landrat Markus Bauer sagt, die Kreisverwaltung setze zur Unterstützung der niedergelassenen Ärzte die Impfkampagne dank der Zusammenarbeit mit Kommunen, Hilfsorganisationen sowie Kassenärztlicher Vereinigung um. Möglich sind im Impfzentrum in Staßfurt rund 1.500 Impfungen in der nächsten Woche. „Diese neuerliche Aufgabe stellt einen gewaltigen Kraftakt für alle Beteiligten dar. Gemeinsam werden wir aber die Herausforderung meistern“, so Bauer.

Wer in Staßfurt keinen Termin in der nächsten Woche für eine Impfung erhält, kann sich auch an die Impfstationen in den Kommunen wenden. Eine Übersicht über Impfaktionen und Öffnungszeiten sowie die Kontaktdaten finden Bürger auf der Internetseite des Salzlandkreises. Der Wohnsitz spielt bei den Impfungen im Impfzentrum sowie in den Impfstationen keine Rolle.