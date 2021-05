Macht sich ein Jugendlicher einen Spaß daraus

Alsleben/MZ - Die Einwohner von Alsleben rätseln wegen eines Stoffponys, das vor ein paar Tagen erstmals in der Schifferstadt aufgetaucht ist. Zuerst wurde das Plüschtier am neu bepflanzten Springbrunnen am Saaleufer entdeckt, einen Tag später stand es wie von Zauberhand vor der Haustür von Diane Jungmann an der Bernburger Straße. Wie es dorthin gekommen ist?

Das ist bislang genauso ein Rätsel wie der Besitzer des Tieres, der sich bis jetzt ebenfalls noch nicht aus der Deckung getraut hat. Dementsprechend ist auch nicht klar, was es mit dem wandernden Pony in Alsleben auf sich hat. Augenzeugen hatten zumindest davon berichtet, dass sie einen Jugendlichen mit Fahrrad beobachtet hätten, der das Tier auf dem Gepäckträger sitzen hatte. Alles andere bleiben bisher Spekulationen.

Auch an der Bernburger Straße in Alsleben tauchte das Pony auf. (Foto: D. Jungmann)

Fest steht nur, dass es seinen Sonnenplatz an der Einfahrt von Diane Jungmann schon wieder verlassen hat. Stattdessen hat es Marco Prause am Dienstag vor die Linse bekommen, als es sich diesmal mitten im Blumenbeet des Springbrunnens wieder gemütlich gemacht hat. „Endlich mal was Grünes zum Grasen“, witzelte ein Mitglied in der Alsleben-Gruppe im sozialen Netzwerk Facebook über das neue Zuhause des Alslebener Plüschponys, das gerade im Internet immer mehr Kultstatus erhält.

Schon jetzt sind die Gruppenmitglieder gespannt, wo in Alsleben es in den nächsten Tagen sein Lager aufschlägt. „Einmal quer durch Alsleben“, würde sich eine Userin wünschen. Vielleicht mausert es sich ja nun zum einzigartigen Stadtführer für die Schifferstadt, lockt mit seinem Charme sogar noch ein paar Touristen an und macht die Kleinstadt auch überregional bekannt. (mz)