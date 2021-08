Kindertheater im Ringheiligtum von Pömmelte

Pömmelte/MZ - Theater speziell für Kinder, eingebettet in die besondere Kulisse des Ringheiligtums von Pömmelte, das nicht nur Sternengucker fasziniert.

Für Familien oder Kindertagesstätten hat der Salzlandkreis mit dem Theaterstück „An der Arche um Acht“ des Theaterensembles Poetenpack aus Potsdam ein besonderes Angebot am kommenden Sonntag, 29. August, und Montag, 30. August, arrangiert. Beginn der Sonntagsvorstellungen ist um 14 und 16 Uhr, am Montag dann um 10 Uhr. Der Eintritt für die Theatervorführungen, so verrät der Landkreis, ist frei.

Das Theaterstück „An der Arche um Acht“ richtet sich nach Angaben von Landkreissprecher Marko Jeschor an Kinder ab fünf Jahren und wurde im Jahr seiner Uraufführung 2006 mit dem Deutschen Kindertheaterpreis ausgezeichnet.

„Das Stück erzählt von drei Pinguinen in der Antarktis. Sie sind Freunde, die sich jedoch auch mal so richtig in die Haare kriegen können“, kündigt Jeschor an. „Dabei merken sie gar nicht, dass eine Sintflut über sie hereinbricht. Bis eine weiße Taube mit der Nachricht vorbeikommt, dass Noah eine Arche schickt.“ Für zwei der Pinguine gebe es Tickets für die Arche. Um Acht solle es losgehen. Doch wer bekommt die Tickets? Und was passiert mit dem dritten Pinguin? „Eine abenteuerliche Reise beginnt, auf der man nebenbei erfährt, dass Giraffen seekrank werden können und Gott gern Käsekuchen isst“, erklärt der Landkreissprecher.

Das Theaterensemble Poetenpack ist ein freies professionelles Theater, das für seine vielfältigen Eigenproduktionen über ein Ensemble ausgewählter freischaffender Künstler verfügt. Im Zentrum des facettenreichen Repertoires der Truppe stünden Klassiker-Inszenierungen. Diese würden ergänzt durch moderne Kammerspiele und musikalisch-literarische Programme. Seit 2006 gastiert es kontinuierlich im gesamten deutschsprachigen Raum.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.theater-poetenpack.de