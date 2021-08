Kinder- und Jugendtreff in Hoym ist wieder geöffnet

Hoym/MZ - Zwei der Fenster am Hoymer Rathaus sind mit summenden Bienen und Bienenstöcken geschmückt. „Das will ich jetzt immer passend zum Thema gestalten“, sagt Mandy Odehnal, die seit Anfang der Woche die Türen des Kinder- und Jugendtreffs im Rathaus wieder öffnet. „Das ist ja wie ein Neuanfang, denn seit über einem Jahr war der Klub durch Corona geschlossen“, erklärt die junge Frau, die die Einrichtung nun ehrenamtlich führen wird.

Einen stillen Start wollte sie dafür aber nicht. „Im Internet habe ich gesehen, dass am Sonnabend in Amerika Tag der Honigbiene ist und dachte mir: Da kann man was draus machen.“ Und so sind die Kinder nun - jeweils von 14 bis 18 Uhr - zu einer ganzen Bienenwoche eingeladen.

Dafür hat sich die 34-Jährige verschiedene Stationen ausgedacht. Auf dem Tisch liegen Maja-Bilder zum Ausmalen, aus Styroporeiern werden dicke Bienen gebastelt, die über Blumentopf-Bienenstöcken schweben, es wird Honigseife hergestellt.

„Und wir haben eine kleine Blühwiese gepflanzt“, erklärt die Klub-Leiterin, damit die Kleinen Umweltschutz spielerisch vermittelt bekommen. Dafür hat sie sich auch Broschüren und Aufklärungsmaterial besorgt, wie etwa über bienenfreundliche Pflanzen. Für die Eltern, die mitkommen.

Kinder beschäftigen sich mit Bienen und haben eine kleine Blühwiese bepflanzt

Die Kinder erhalten derweil eine Art Laufzettel und Stempel für jede absolvierte Station. „Am Ende werden wir dann sehen, wer das Zeug zur Bienenkönigin oder zum -könig hat.“ Die dreieinhalbjährige Merle ist jedenfalls schon einmal eine Anwärterin dafür. „Sie liebt es zu basteln“, verrät Mutter Saskia Littmann, die auch ihre jüngste Tochter, die sieben Wochen alte Marika, mitgebracht hat. „Da ziehen wir gleich unseren Nachwuchs heran“, sagt Odehnal und lacht.

Auch die ebenfalls dreieinhalbjährige Lea ist ins Malen vertieft. Ihre Mutter Svenja Gebbert ist die beste Freundin von Mandy Odehnal und wollte schauen, wie der Klub geworden ist. Den hat die Hoymerin in den letzten Tagen auf Vordermann gebracht. „Gemalert haben wir noch vor Corona“, zeigt sie auf die gelb-schwarzen Wände, die Farben von Hoym.

Blühwiese und Bienenstock Foto: Frank Gehrmann

Für die 34-Jährige ist das alles Ehrenamt. Denn eigentlich hat sie Grafikdesign studiert, unterrichtet nun aber hauptamtlich als Honorarkraft in der Polizeischule Englisch. Am Vormittag. Am Nachmittag ist sie im Jugendklub. Zu dem (in Nachterstedt) ist sie über ihren Bundesfreiwilligendienst gekommen. „Danach bin ich ehrenamtlich geblieben. Für fünf Jahre.“

Durch ihren Job gab es nun aber den Wechsel nach Hoym, wo sie auch wohnt. Extra nach der Arbeit noch einmal hin- und herfahren, das wollte sie nicht. „Und hier kenne ich auch jeden.“

Für die Jugendklubs in Frose und Nachterstedt werden noch Betreuer gesucht

Damit ist nun neben den beiden Jugendklubs in Schadeleben und Gatersleben auch der Hoymer besetzt. In Frose und Nachterstedt würden sie noch Betreuer suchen. „So, wie es jetzt ist, bin ich es zufrieden. Alles passt“, sagt Odehnal. Ihr Wissen aus dem Studium spielt sie beim Karneval aus, wo sie mit für den Online-Auftritt des Hoymer Vereins zuständig ist.

Auch im Jugendklub kommt ihr kreatives Können gut an. Und so hat sie viele Pläne. „Ich will ein bisschen umräumen, damit die Größeren mehr Platz für ihre Play-Station haben.“ Und für ihre Veranstaltungen nutzt sie den Kalender der kuriosen Feiertage. So wird es am 1. Oktober den Tag des Lächelns geben, am 13. Oktober den Fossilientag, wo die Kinder zu Archäologen werden können. Und natürlich wird auch der Weltkindertag im September gefeiert.