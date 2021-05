Kay Lorenz aus Belleben protestiert im Kanzleramt

Belleben - Derzeit sind Pfingstferien in Sachsen-Anhalt. Die Schulen sind geschlossen. Doch das sind sie seit Pandemieausbruch vor gut einem Jahr immer wieder zeitweise. Wie viele Eltern macht sich Kay Lorenz Sorgen darüber, inwieweit der durch die mehrfachen Lockdowns entstandene Bildungsrückstand überhaupt aufgeholt werden kann.

Während die meisten diesen Zustand mehr oder weniger zähneknirschend hinnehmen, hat der Vater dreier schulpflichtiger Kinder seinem Unmut schriftlich Luft gemacht und einen an die Bundesregierung und die Landesregierung von Sachsen-Anhalt gerichteten offenen Brief verfasst.

„Ich bin fassungslos, wütend und über alle Maßen enttäuscht von der momentanen Politik, die Sie als die uns Regierenden betreiben. Die Corona-Pandemie begleitet und prägt unseren Alltag nun seit über einem Jahr. Seit über einem Jahr hangeln wir uns von einem Lockdown in den nächsten, wobei der Sinn vieler Maßnahmen mehr als fraglich ist“, heißt es in dem Schreiben, das der MZ vorliegt.

Weil aus Sicht des Bellebener Familienvaters dabei die Kinder auf der Strecke bleiben, auch schon die ganz kleinen. Die Grundlagen für das soziale Verhalten, die sprachliche Ausbildung oder die erste Annäherung an die Mengenlehre werden bereits im Kindergartenalter gelegt.

Durch die Schließungen der Schulen haben die meisten Schüler ein halbes Jahr Unterricht verpasst. „Da hat in meinen Augen die Regierung versagt. Sie hat offensichtlich vergessen, welchen Stellenwert die Kinder in unserer Gesellschaft haben. Sie sind unsere Zukunft“, erklärt der Vorsitzende des Kreiselternrates. Er kritisiert auch die Unterschiede in der Betreuung nach den Berufen der Eltern. „Alle Kinder sind systemrelevant. Ihre Interessen werden seit einem Jahr von der Politik kaum beachtet. Die getroffenen Maßnahmen schränken die geistige, seelische und körperliche Entwicklung erheblich ein.“

Ein kompletter Grundschuljahrgang hatte keinen Schwimmunterricht

Zu den aufgebauten Defiziten an Wissen geselle sich der Verlust von koordinativen Fähigkeiten. Ein kompletter Grundschuljahrgang sei beispielsweise nicht in den Genuss eines Schwimmunterrichts gekommen. Das Sportverbot selbst an der frischen Luft habe den Bewegungsradius des Nachwuchses nicht nur eingeschränkt, sondern ihm auch die Couch und die Spielkonsole schmackhaft gemacht. Schließlich durften sich die Kinder nicht einmal mit Freunden treffen.

Die einzige Hoffnung von Kay Lorenz besteht darin, dass spätestens nach Pfingsten wieder halbwegs der Alltag bei der Betreuung einzieht, die Jüngsten allesamt den Kindergarten und die älteren Kinder die Schule besuchen können. Die Inzidenzzahlen fallen seit einigen Tagen auch im Salzlandkreis. Ob die entstandenen Defizite aufgeholt werden können, bleibt jedoch offen. (mz)