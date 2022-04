Kalender-Erlös unterstützt Schwimmbad und Grundschule in Nienburg

Nienburg/MZ - Mittlerweile seit einem Jahrzehnt gibt der Verein zur Förderung der Kultur und Denkmalpflege sowie der Heimatpflege der Stadt Nienburg Kalender heraus. Deren Motive auf den Monatsblättern haben einen Bezug zur Stadt und ihren Ortsteilen. Jahr für Jahr folgt der Verein dieser Tradition. Ebenso als guter Brauch hat sich eingestellt, dass der Vorsitzende Roland Kloß und seine Mitstreiter zum Frühjahrsbeginn im Rathaus bei Bürgermeisterin Susan Falke(parteilos) vorstellig werden. Nämlich genau dann, wenn alle Kalender verkauft, die Kosten gegengerechnet sind und der Erlös feststeht. In diesem Jahr hatte Kloß ihn in Form von zwei Schecks im Gepäck, die recht bald ihren Besitzer wechseln sollten.

500 Euro für Schwimmbad-Förderverein

Den ersten Scheck über einen Betrag von 500 Euro nahmen Susann Gerstner, Vorsitzende des Fördervereins Schwimmbad Nienburg und ihr Vereinskollege Frank Häntsch aus den Händen der Bürgermeisterin entgegen. Seit dem Sommer 2014, als sich vier junge Familien aus Nienburg zusammengetan und unter dem Leitspruch „…damit bleibt, was ist!“ den Schwimmbadverein ins Leben gerufen hatten, engagieren sich die Vereinsmitglieder für den Erhalt des Nienburger Schwimmbad.

1.600 Euro für Grundschul-Förderverein

Über eine Spende von 1.600 Euro konnten sich Ronny Holzhauer, Leiterin der Nienburger Grundschule, und Sebastian Hermann, Vorsitzender des Fördervereins der Grundschule Nienburg, freuen. Sichtlich bewegt zeigte sich Direktorin Holzhauer über die Höhe der Zuwendung. Hauptziel des Fördervereins ist die Förderung der Erziehung und Bildung der Nienburger Grundschüler. Zu diesem Zweck unterstützt der Verein soziale, kulturelle, sportliche, erzieherische und bildende Aktivitäten an der Schule.

Viele Fotos mussten gesichtet werden, um eine Auswahl der Motive zu treffen. Roland Kloß

„Nienburger Land – Impressionen an Bode und Saale“ lautet der Titel des diesjährigen Kalenders. „Viele Fotos mussten gesichtet werden, um eine Auswahl der Motive zu treffen, die es letztendlich auf die zwölf Kalenderblätter schafften“, sagte Roland Kloß. Und viel Arbeit steckt in der Gestaltung, passende Zitate wurden ausgewählt – lang war der Weg bis zur Fertigstellung. Seinen Dank richtete der Vorsitzende an die Mitglieder seines Vereins und die vielen Hobbyfotografen, die sich am Wettbewerb beteiligt und ihre Motive eingereicht hatten.

Dank an Sponsoren, Sparkasse und Händler

Dankbar, so Roland Kloß, ist der Verein auch den Sponsoren, die den Erlös aufgestockt haben, sowie der Sparkasse und allen Gewerbetreibenden, die den Verkauf des Kalenders in ihren Geschäften übernahmen. Und dies, ohne eine Handelsspanne aufzuschlagen. 450 Exemplare hat der Verein drucken lassen. „Und wie in den vergangenen Jahren ist der Verkauf sehr gut verlaufen“, sagte Georg Kemper bei der Spendenübergabe im Rathaus. Nicht ohne Stolz ergänzte er, dass es nunmehr der zehn Kalender ist, den der Verein aufgelegt hat.

Arbeitstitel für 2023 steht

Aus einer Interessengruppe, die sich die Vorbereitung der 1050-Jahr-Feier der Stadt Nienburg auf die Fahnen geschrieben hatte, war am 16. April 2009 der Verein gegründet worden. Erstmals gab es im Jahr 2010 einen Kalender. Dessen Erlös, so der Grundgedanke, sollte die Jubiläumsfeier unterstützen. Später wurde dann die Idee geboren, Projekte in der Einheitsgemeinde damit zu unterstützen. An Ideen mangelt es nicht. So gibt es für den Kalender 2023 bereits einen Arbeitstitel. Wie dieser illustriert sein wird, soll jedoch noch nicht verraten werden.