Instandsetzungarbeiten zwischen den Anschlussstellen Schönebeck und Magdeburg-Reform

Bernburg/MZ - Auf der Autobahn 14 kommt es laut einer Mitteilung am 12. und 13. Oktober auf beiden Fahrbahnen zwischen den Anschlussstellen Schönebeck und Magdeburg-Reform zu Verkehrseinschränkungen wegen Instandsetzungsarbeiten. Dafür werden einzelne Fahrstreifen gesperrt und der Verkehr einspurig an den Tagesbaustellen vorbeigeführt. Zu Sperrungen von Fahrstreifen und einspurigen Verkehrsführungen kommt es auch am 5. und 6. Oktober auf der Autobahn 36. Hier werden zwischen den Anschlussstellen Wernigerode-Nord und Abbenrode Verkehrszeichen überprüft.