In rund zwei Wochen beginnt im Salzlandkreis die fünfte Jahreszeit

Auch in diesem Jahr soll es am 11.11. wieder die Tillbefreiung aus dem Rathaus in Bernburg geben.

Bernburg/Könnern/Nienburg/MZ - Das gefühlt endlose Warten hat ein Ende. Nach der coronabedingten Zwangspause wollen die Karnevalsvereine in der Region Bernburg nach bekannter Tradition zum Beginn der fünften Jahreszeit am 11.11. durchstarten. Was geplant ist und was in diesem Jahr etwas anders laufen wird als üblich, das stellt die MZ in einem Überblick zusammen.

Bernburger stürmen und feiern

Es ist eines der großen Höhepunkte für alle Karnevalsfans in Bernburg: der alljährliche Rathaussturm samt Till-Befreiung am 11.11. um 11.11 Uhr direkt vor der Blumenuhr. Die Zeichen dafür stehen gut, dass die Karnevalisten in diesem Jahr wieder ihren Obernarr befreien dürfen, nachdem er sich im vergangenen Jahr nur per Videogruß unter dem Titel „Dinner for Till“ im Trauzimmer hat blicken lassen (die MZ berichtete). „Es müssen noch ein paar Abstimmungen getroffen werden, wir sind aber optimistisch, dass es zu einem Umzug zum Rathaus und der Tillbefreiung am 11.11. kommt“, sagt BKC-Vereinspräsident Thomas Leinweber. Und damit nicht genug. Nur zwei Tage später, am 13. November, steigt ab 19.30 Uhr im Kurhaus die traditionelle Eröffnungsparty mit dreistündigem Programm, bei dem nicht nur die Prinzengarde wieder ihren großen Auftritt haben wird, sondern auch der Spielmannszug und das Männerballett. Außerdem wird das große Geheimnis um das neue Prinzenpaar gelüftet. „Eine Besonderheit gibt es aber: Es ist eine 3G-Veranstaltung und wir möchten alle Gäste bitten, die notwendigen Nachweise schon dabei zu haben“, sagt Leinweber. Würden Ungeimpfte erst vor Ort getestet werden, könnte das den Ablauf stark verzögern. Die Gäste sollten sich auch darauf einstellen, auf den Laufwegen Masken zu tragen. An den Tischen sei das nicht nötig. Tickets gibt es ab sofort im Kurhaus, dem Metropol, der Stadtinformation sowie im Internet unter: www.lazi-hopp.de.

Frohsinn in Nienburg

Auf einen Rathaussturm einstellen muss sich aber auch Nienburgs Bürgermeisterin Susan Falke (parteilos). Denn auch der NCC plant am Donnerstag, 11.11. um 11.11 Uhr die Regentschaft bis zum Aschermittwoch zu übernehmen. „Wir wollen wieder ein wenig Frohsinn in den tristen Alltag bringen“, sagt Vereinsvorsitzender Uwe Gerstner. Deshalb sind alle Nienburger an diesem Tag auf dem Marktplatz vor dem Nienburger Rathaus willkommen. Weitergefeiert wird dann am Samstag, 13. November, im Klubhaus.

„Die Planungen laufen auf Hochtouren, denn unsere Gruppen haben bereits seit längerem an einem tollen Programm gearbeitet. Dieses wollen wir an dem Abend präsentieren“, sagt Gerstner. Daher wurde mit dem Kartenvorverkauf bereits begonnen. Die Vorbestellungen werden entgegen genommen unter Telefon: 0172/374 33 98 (WhatsApp oder Anruf) oder unter der Mailadresse: sproneck@aol.com. Auch in Nienburg gilt die 3G-Regel. In Planung ist deshalb eine Teststation direkt am Klubhaus.

Rathaussturm in Könnern

Traditionell mit dem Rathaussturm starten die Narren des Karneval Clubs Könnern ihre 61. Session. Am Samstag, 13. November, sichern sie sich um 14.11 Uhr den Rathausschlüssel vom Bürgermeister und wollen gemeinsam mit den Könneranern bei gutem Wetter im Garten des Kulturhauses mit Bier, Glühwein und Grillwurst weiter feiern.

Auch die Termine für die Prunksitzungen stehen nach Angaben des Vereins bereits fest: Sie sollen an den Samstagen vom 22. und 29. Januar sowie am 5., 12. und 19. Februar stattfinden. Kartenvorbestellungen sind auf folgender Internetseite möglich: www.karnevalclubkoennern.de oder bei Ofen-Bär möglich.