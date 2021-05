Könnern - Am Ortsausgang von Könnern ist am späten Samstagabend ein Strohlager eines Agrarbetriebs lichterloh in Flammen aufgegangen.

Wie Könnerns stellvertretender Stadtwehrleiter Chris Röthling mitteilte, stürzte während des Einsatzes das Mit einer Solaranlage versehene Dach ein, was die Löscharbeiten weiter erschwerte, weil die Retter dadurch nicht mehr an die Brandnester kamen.

Auch in den frühen Morgenstunden konnte noch keine Entwarnung gegeben werden. Erst gegen 13 Uhr war das Feuer gelöscht. Die Halle wurde komplett zerstört.

Die Schadenshöhe wird auf über 100.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Durch die Rauchentwicklung kam es im Bereich der Autobahn 14 zeitweise zu Sichtbehinderungen, teilte die Polizei am Sonntag mit. (mz/KT)