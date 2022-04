Im Salzlandkreis haben sich wieder viele Naturfreunde an der „Stunde der Wintervögel“ beteiligt

Auch in diesem Jahr hat der Haussperling wohl wieder die Nase vorn. Das belegen die ersten Zwischenergebnisse.

Aschersleben/Seeland/MZ - Auch in diesem Jahr hat der Haussperling die Nase, oder besser gesagt den Schnabel vorn. Das belegen die ersten Zwischenergebnisse aus der „Stunde der Wintervögel“. An dieser bundesweiten vom Naturschutzbund (Nabu) und seinem bayrischen Partner LBV organisierten Zählaktion haben sich am vergangenen Wochenende 146.000 Naturfreunde beteiligt. Über 3,7 Millionen Wintervögel haben sie ausgemacht.