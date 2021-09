Höherer Zuschuss für Kita Hakelspatzen in Cochstedt?

Stadt Hecklingen muss 193.000 Euro dazuzahlen, wenn die Räte das auch so beschließen.

Bekommt die Kita in Cochstedt demnächst mehr Geld?

Cochstedt/MZ - Die Stadt Hecklingen muss für die Betreuung der Kinder in der Kita Hakelspatzen in Cochstedt mehr Geld bereitstellen, als im Vorjahr.

Der Ortschaftsrat empfahl in seiner jüngsten Sitzung, dem Träger der Einrichtung, der Lebenshilfe Bördeland, das Einvernehmen für das Jahr 2021 zu erteilen. Die Gesamtkosten der Einrichtung belaufen sich nach dem Ansatz der Lebenshilfe auf fast 416.000 Euro, berichtete Britta Fasel, Mitarbeiterin der Stadtverwaltung. Nach Abzug der Zuschüsse durch Land und Landkreis – fast 180.000 Euro - sowie den zu erwartenden Kostenbeiträgen der Eltern in Höhe von 43.000 Euro verbleibt der Stadt die Zahlung der Restsumme von 193.000 Euro.

Zuweisungen sind gesunken

„Es sind keine besonderen Ausgaben in Cochstedt in diesem Jahr geplant“, sagte sie den Ratsmitgliedern. Dass sich der Zuschuss der Stadt im Vergleich zu 2020 um 28.200 Euro erhöht, hänge mit der Erhöhung der Personalkosten zusammen, aber auch an sinkenden Zuweisungen. „Wir bekommen knapp 11.000 Euro weniger“, berichtete Britta Fasel. Die Gesamtkosten seien nur um knapp 15.000 Euro gestiegen.

„Es sind Plätze frei“, antwortete Britta Fasel auf die Frage von Ortsbürgermeister Wolfgang Weißbart nach der Auslastung der Kita. Der Anteil der Stadt an Zuschüssen für die Kita-Betreiber nähere sich inzwischen der Millionen-Marke, stellte Weißbart fest. Oft hieße es, die Stadt habe kein Geld und könne nichts machen, doch hier sehe man, wo das Geld bleibt. „Das Steuergeld ist hier gut angelegt“, meinte Weißbart. Der Stadtrat Hecklingen, hat den Beschluss nun am 21. September auf der Tagesordnung seiner nächsten Sitzung.