Hilfe kommt jetzt auch aus der Luft

Bernburg - Für Jäger und Landwirte gibt es in den nächsten Wochen viel zu tun. Auf den Wiesen steht die erste Mahd bevor und damit entstehen für das Rehwild in den Kulturlandschaften im Salzlandkreis nicht zu unterschätzende Gefahren. Denn das Rehwild, welches zu den häufigsten Wildarten in der Region gehört, befindet sich mitten in der Setzzeit. Das bedeutet: Die Ricken gebären in der Regel im Mai und Juni ein bis zwei Kitze und bevorzugen für die Kinderstube besonders Wiesen in Waldnähe. Die Kitze werden von der Ricke nur zum Säugen und Reinigen aufgesucht, ansonsten liegen sie gut versteckt im hohen Gras. In den ersten zwei Wochen hat der Nachwuchs keinerlei Fluchtinstinkt. Erst später sind sie in der Lage, bei Gefahr zu flüchten. Und häufig passiert es, dass die Kitze vor den Mähmaschinen verstümmelt oder getötet werden.

Das Leid der Tiere vermeiden

Landwirte und Jäger, für die Tierschutz nicht nur ein Lippenbekenntnis ist, werden alles dafür tun, dieses Leid zu vermeiden. Bisher war es üblich, dass die Wiesen vor dem Mähen abgesucht werden. Beispielsweise, in dem ein Jagdhund nach den Kitzen sucht oder eine Menschenkette langsam über die Wiese streift, um die Tiere zu finden. Beide Vorgehensweisen sind personal- und zeitaufwendig und versprechen auch keine einhundertprozentige Erfolgsquote.

In den letzten Jahren etabliert sich in der Kitzrettung immer stärker der Einsatz von Drohnen, die mit Wärmebildtechnik ausgestattet sind. Beim Flug sendet die Drohne Bilder der Wärmebildkamera auf einen separaten Bildschirm, wo sie durch den Drohnenpiloten schnell und ohne Verzögerung ausgewertet werden können. Wird ein Kitz gefunden, lässt man die Drohne über der Fundstelle schweben, während Helfer auf der Wiese das Rehkitz in Sicherheit bringen.

Befähigungsnachweis ist nötig

Einer dieser Drohnenpiloten ist Leo Voigt, dessen Hilfe Landwirte und Jäger in Anspruch nehmen können. Der Meisdorfer, der jagdlich sowohl im Salzlandkreis als auch im Landkreis Harz unterwegs war oder ist und damit die Region gut kennt, weiß worauf es neben der Technik ankommt. „Unabdingbar ist eine klare Organisationsstruktur und die Suche in den Morgenstunden, wenn die Wiesen noch Nachtkühle haben und sich die Tierkörper am deutlichsten von der Umgebung abheben“, so der 57-jährige Bauingenieur.

Dessen Drohne kann die sogenannte Standorttreue, also das Schweben in einer Position, bis zu einer Windgeschwindigkeit von 50 Kilometer je Stunde absichern. „Windtechnisch ist dann alles ausgereizt“, weiß der Jäger, der für die Drohnentätigkeit einen Befähigungsnachweis besitzt und auch beim Luftfahrtbundesamt als Drohnenpilot registriert ist. Ist seine Arbeit erfolgreich, kommen die anderen Beteiligten der Kitzsuche ins Spiel.

Da die Rehkitze zum Schutz vor ihren Feinden noch keine Eigengeruch haben, dürfen die Tiere nur mit Handschuhen oder Grasbüscheln angefasst und umgesetzt werden. Darum warnen Jäger auch immer davor, dass beispielsweise Spaziergänger gefundene Rehkitze nicht berühren sollen, damit nicht die Gefahr besteht, dass die Ricke durch fremde Gerüche ihr Kitz nicht mehr versorgt. Auch das Umsetzen sollte geschulten und erfahrenen Personen überlassen werden, da es noch etliche Dinge zu beachten gibt, die den Erfolg einer solchen Aktion garantieren.

Was sich nach hohem ehrenamtlichen Engagement anhört, hat aber rechtliche Hintergründe. So verpflichtet das Tierschutzgesetz die Landwirte dazu, dass niemand einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leid oder Schäden zufügen darf. Und auch die Jäger sind dem Jagdrecht entsprechend zur Hege des Wildes verpflichtet.

Kontakt zu Leo Voigt kann per E-Mail unter mimamema@gmx.de aufgenommen werden.