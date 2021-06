Hans-Jochen Breitfeld aus Neugattersleben ist seit 30 Jahren Prüfer

Der 69-Jährige hat erlebt, wie sich der Mangel an Lehrstellen umgekehrt hat zum Mangel an Bewerbern. Wie Firmen ihre Azubis auf die Prüfung vorbereiten.

Neugattersleben - Die genaue Anzahl kannte er nicht. Er musste schätzen. „Ich habe keine Ahnung, wie vielen Industriekaufleuten ich die mündliche Prüfung abgenommen und zudem die schriftlichen Arbeiten kontrolliert habe. Es müssen ungefähr 3.000 Bewerberinnen und Bewerber gewesen sein“, erzählt Hans-Jochen Breitfeld. Der Neugattersleber erhielt kürzlich für sein 30-jähriges ehrenamtliches Engagement als Prüfer von der Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau die „Goldene Ehrennadel“.

In seinem ganzen Leben hatte der Prüfer als Schüler oder Student selbst niemals Prüfungsangst verspürt. „Lampenfieber gab es bei mir nicht. Ich konnte mich auf mein angeeignetes Wissen immer verlassen“, so der 69-Jährige, der in Olbernhau das Licht der Welt erblickte, nach seiner achtjährigen Schulzeit sich für ein Abitur mit Berufsausbildung entschied und an der Arbeiter- und Bauernfakultät (ABF) in Halle sein Examen bestand.

Nach dem Abitur an der ABF in Halle studierte Jochen Breitfeld Pädagogik in Leningrad

Anschließend studierte Hans-Jochen Breitfeld von 1970 bis 1974 Pädagogik in Leningrad, dem heutigen St. Petersburg. Er arbeitete danach bis zur Wende als Mathematik-Lehrer, der auch in russischer Sprache unterrichten konnte, an der ABF in der größten Stadt von Sachsen-Anhalt. Im vereinigten Deutschland wurde diese Bildungseinrichtung jedoch abgewickelt. Der Mann aus dem Erzgebirge musste sich beruflich umorientieren.

Er arbeitete für einen privaten Bildungsträger, bildete Betriebsinformatiker in Bernburg aus und ist seit 1991 als ehrenamtlicher Prüfer als Vertreter der Arbeitnehmer neben dem Vertreter der Arbeitgeber und einem Berufsschullehrer bei der Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau tätig.

Die sozialen und gesellschaftlichen Probleme in den vergangenen 30 Jahren haben auch die Prüfer der Absolventen zu spüren bekommen. Anfang der 90er Jahre haben sich 300 Jugendliche auf 20 Stellen beworben. Derzeit suchen sowohl große als auch kleine Unternehmen in der Region händeringend nach qualifiziertem Fachpersonal. Trotzdem sei laut Hans-Jochen Breitfeld das Niveau in jüngster Zeit wieder gestiegen.

„Zum einen haben die Firmen die Zeichen der Zeit erkannt und bereiten ihre Lehrlinge durch Fachkräfte mit jahrzehntelanger Erfahrung auf den Punkt für die Prüfung vor. Zum anderen sind die jungen Leute hoch motiviert. Sie wissen, dass die Chance auf eine Übernahme und damit auch einen gut bezahlten Job sehr hoch ist, wenn sie bestehen“, meint der Prüfer, der seit sieben Jahren mit seiner Helga in Neugattersleben wohnt und sich langsam aber sicher aus dem Ehrenamt zurückziehen wird.

Das hat einen einfachen Grund. Prüfungen bei der IHK dürfen nur von Personen vorgenommen werden, die noch im Berufsleben stehen. Hans-Jochen Breitfeld möchte aber in naher Zukunft mehr Zeit mit seiner Helga, den neun Enkeln und im heimischen Garten verbringen. Drei Jahrzehnte lang hat er jedoch dafür gesorgt, dass die jungen Menschen der Region gut präpariert in ihren Job gegangen sind. (mz)