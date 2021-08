Größerer Standort und besser erreichbar

Stassfurt/MZ - Grüngut, Sperrmüll, Holz, Metalle, Papier, Elektrogeräte und jetzt auch Bauschutt in Kleinmengen - all das können Bürger ab sofort auf dem neuen Wertstoffhof des Kreiswirtschaftsbetriebs des Salzlandkreises am Marnitzer Weg in Staßfurt problemlos und vor allem gefahrlos abgeben.

Landrat Markus Bauer und Betriebsleiter Ralf Felgenträger eröffneten den neuen Standort in der vergangenen Woche gemeinsam mit Staßfurts Oberbürgermeister Sven Wagner. Der Landrat erklärt in einer Pressemitteilung: „Der neue Standort ist größer und besser zu erreichen. Außerdem wird Staßfurts Innenstadt weniger belastet.“ Der Wertstoffhof an einer Ortsumgehungsstraße ist zu den gleichen Öffnungszeiten erreichbar wie der alte Standort in der Hohenerxlebener Straße in Staßfurt: dienstags bis donnerstags von 7 bis 17 Uhr, samstags von 8 bis 12 Uhr. Dabei stehen vier Mitarbeiter des Kreiswirtschaftsbetriebs für Fragen zur Verfügung.

Die aufgebaute Infrastruktur des Wertstoffhofs mit den Containern für die Mitarbeiter sowie den verschiedenen Wertstoffcontainern stellen zugleich nur eine Zwischenlösung dar. In den nächsten Jahren soll ein neues Verwaltungsgebäude, eine Rampe zur einfacheren Abfallentsorgung sowie eine Umschlaghalle gebaut werden. Dafür fehlen allerdings noch Genehmigungen. Die damit verbundenen Investitionskosten sind in den aktuellen Gebühren bereits enthalten.

Betriebsleiter Ralf Felgenträger zeigte sich nach über fünfjähriger Vorbereitungszeit froh über den vollzogenen Standortwechsel. Er kündigte zugleich an, der Kreiswirtschaftsbetrieb werde künftig auch die Möglichkeit bieten, Schadstoffe im Wertstoffhof ganzjährig entsorgen zu können. Dafür wird auch eine Annahmestelle gebaut. Die ordnungsgemäße Schadstoffbeseitigung ist bisher nur mit dem Schadstoffmobil möglich, das regelmäßig an verschiedenen Standorten im Salzlandkreis Station macht.