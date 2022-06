Gleich in mehreren Straßen in Ilberstedt bleibt es immer öfter dunkel

In der Lindenstraße in Ilberstedt fehlen acht bis neun Straßenlaternen, schätzt Bürgermeister Lothar Jänsch.

Ilberstedt/MZ - Und täglich grüßt das Murmeltier: Der Zustand der Straßenbeleuchtung beschäftigt den Ilberstedter Gemeinderat schon seit Jahren: Vor zwei Jahren etwa hatte der Gemeinderat außerplanmäßige Mittel in den Haushalt eingestellt, um neun alte Straßenlaternen zu ersetzen. Schon damals wurde auch auf die Lage in der Lindenstraße aufmerksam gemacht, wo es generell zu wenige Straßenlaternen gibt. Auch in der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde über das Thema Straßenbeleuchtung diskutiert. Und so langsam wird es akut. Gleich in mehreren Straßen, etwa in der Wilhelm-, Wendland-, Denkmal- oder Feldstraße -, fallen nach Schilderungen von Bürgermeister Lothar Jänsch (UWV) regelmäßig die Straßenlampen aus.