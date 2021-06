Gezieltes Vorgehen: Polizei warnt vor Taschendiebstählen im Salzlandkreis

In dem gestellten Foto klaut ein Taschendieb der Polizei ein Portemonnaie.

Bernburg/mz - Die Polizei warnt vor einer Serie von Taschen- und Trickdiebstählen im Salzlandkreis. In den vergangenen Wochen habe es in mehreren Städten schon mindestens zwölf Fälle gegeben. Die Täter seien vor allem in und um Supermärkte tätig und gingen äußerst gezielt vor.

So wurde einem Opfer das Portemonnaie an der Supermarktkasse aus der offenen Handtasche gestohlen. In einem anderen Fall klauten die Täter die Handtasche aus dem Auto, während das Opfer gerade den Einkaufswagen wegbrachte. Teils arbeiten die Diebe auch im Team. Einer lenkt das Opfer ab, der andere greift zu.

Die Polizei rät daher zu besonderer Sorgsamkeit. Denn oft würden die Opfer den Diebstahl erst deutlich später bemerken, wenn die Täter schon über alle Berge sind. Wertsachen sollten nie unbeaufsichtigt und ungesichert abgelegt oder getragen werden. Zudem sollte jeder immer nur die Geldmengen und Dokumente mitnehmen, die er wirklich braucht. Denn gerade das neu ausstellen lassen von Papieren dauere oft lange und verursacht hohe Kosten, warnt die Polizei.