Geschafft: Nach fast 30 Jahren alles komplett

Frose/MZ - Es ist wie im Film! In dem Moment, wo Seeland-Bürgermeisterin Heidrun Meyer Michael Samlitschka den großen eisernen Schlüssel in die Hände drückt, fahren die drei Tore nach oben, hinter denen sich die Feuerwehrautos verstecken. „Ohne Schlüssel ging das ja vorher nicht“, sagt der Froser Ortswehrleiter und lacht. Nun dürfen er und seine Kameraden das für 1,3 Millionen Euro errichtete Feuerwehrdepot nämlich ganz offiziell benutzen.

Doch auch in den letzten zwei Wochen waren die Feuerwehrleute hier schon zugange. Um mit den nötigsten Sachen einzuziehen - für das Wochenende haben dafür sogar die Ortswehren aus Hoym und Nachterstedt die Dienstbereitschaft für die Froser übernommen. „Wir haben die Spinde eingeräumt, den Jugendraum - vor allem aber die Fahrzeuge hergebracht“, zählt Samlitschka auf. Nun stehen der TSFW, der LF16, ein Bulli und schon zwei Anhänger mit Schläuchen und Schlauchboot in der Fahrzeughalle. Alles zusammen. Was beim nächsten Ausrücken eine Zeitersparnis von sechs Minuten ausmachen wird, rechnet Samlitschka vor.

Das bisherige kleine Depot. (Gehrmann)

Noch sind die Männer und Frauen nicht fertig. Es fehlen ein paar Möbel, das Büro der Wehrleitung steht leer. Bücher, Pokale und Erinnerungsfotos sind noch in Kartons verpackt. Und die von der Hoymer Firma Schumann gesponserte Küche ist auch nicht komplett eingeräumt. Doch Michael Samlitschka kommt aus dem Schwärmen nicht heraus.

„Für uns ist das ein wunderbarer Standort. Wir sind optimal in alle Richtungen unterwegs. Hoym. Schadeleben. Reinstedt. Keine zugeparkten Straßen. Das ist toll“, erzählt der Ortswehrleiter, dem kurz auch mal die Worte fehlen. Denn für die 32 aktiven Kameraden, die 14 Mitglieder der Jugend- und die acht der Kinderfeuerwehr, für Altersabteilung und Förderverein seien es nun optimale Bedingungen. Dafür geht sein Dank an alle Beteiligten, an Entscheidungsträger, Stadträte, die Verwaltung, Planer und Bauarbeiter.

Abriss des alten Kulturhauses. (Gehrmann)

Denn einfach war der Kampf um das neue Depot nicht. „Wir sprechen hier nicht nur von drei bis vier, sondern von 20 bis 30 Jahren, die wir darum gerungen haben“, gibt Mario Kempe zu, der als ehemaliger Ortsbürgermeister von Frose das Projekt dann ins Rollen gebracht und gemeinsam mit Bürgermeisterin Meyer, dem Ortswehrleiter und Stadtwehrleiter Niko Przybille fast ständiger Gast beim ehemaligen Innenminister Holger Stahlknecht war, um immer wieder nach Fördermitteln zu fragen. „Es gibt wenige Wehren, die ihm in Erinnerung geblieben sind, aber die Froser gehört dazu“, bestätigt der CDU-Landtagsabgeordnete Detlef Gürth, der liebe Grüße von Stahlknecht zur offiziellen Übergabe des Depots mitbringt. Und meint: „Ohne diese Hartnäckigkeit wären die Froser noch nicht dran gewesen.“ Am Ende war es eine knappe halbe Million Euro, die das Land dazugab.

Schlüsselübergabe. (Gehrmann)

Und Mario Kempe findet, eigentlich sei es doch eine kurze Zeit gewesen: von der Idee für den Standort 2017 über den Kauf des Grundstückes, das Geldeinwerben, die Überzeugung des Stadtrates bis hin zum fertigen Bau. Auch Heidrun Meyer spricht von einer hartnäckigen Geschichte. „Zwei Mal haben wir eine Absage für die Förderung erhalten, sind aber zur Hintertür sofort wieder rein.“ Dass die Gelder zum Schluss doch noch flossen, sei keine Selbstverständlichkeit.

Am Ende sei das neue Depot aber vor allem eine Anerkennung für die selbstlose ehrenamtliche Arbeit der Kameraden, die sie in der Stadt und insbesondere für Frose leisten. „Nun stimmen auch die Rahmenbedingungen dafür“, freut sich Meyer.

Erster Spatenstich. (Gehrmann)

Auch Froses jetziger Ortsbürgermeister Dieter Gleichner gehört zur Gratulantenschar und überreicht dem Wehrleiter die erste Frose/Anhalt-Uhr. Er freue sich, dass die Kameraden nun optimale Arbeitsbedingungen hätten, sagte er und erklärte: „Sie haben nicht nur das neueste, sondern auch das schönste Depot in der Stadt.“ Allerdings äußerte er auch umfängliche Kritik an der Gestaltung des Außengeländes.

Sichtbarer Baustart. (Gehrmann)

„Kritik nehmen wir immer gern entgegen, aber nicht unbedingt heute. Das ist unangebracht“, erwiderte die Bürgermeisterin und kritisierte auch Äußerungen von Räten, die sich öffentlich über die Förderhöhe lustig und den Feuerwehrleuten so ein schlechtes Gewissen machten. Die Entscheidungen zum Depot seien im Rat gefallen und immer einstimmig gewesen, so Meyer. Sie sollten es sich deshalb nicht zu Herzen nehmen und sich über das Depot freuen, sagte sie zu den Kameraden.

Richtfest. (Gehrmann)

Stadtwehrleiter Niko Przybille wünschte sich, dass der Stadtrat sich an den Feuerwehrleuten ein Beispiel nehmen würde. „Die Gratulanten von den anderen Standorten zeigen, dass es in der Stadt gelungen ist, die Feuerwehren zusammenzuführen.“ Zumal das neue Depot auch der ganzen Stadt zugute kommen würde.

Das sollen sich alle Neugierigen übrigens selbst bald anschauen dürfen. Denn der Tag der offenen Tür wird - sobald es möglich ist - nachgeholt. Und dann löst Mario Kempe auch seine Schulden ein. „Ich hatte ein Schwein am Spieß versprochen.“ (mz)