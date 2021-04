Feuerwehr Staßfurt rettet Anwohner – 65-Jähriger verletzt

In Staßfurt musste die Feuerwehr am Morgen zu einem Hausbrand anrücken.

Staßfurt - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Staßfurt ist am Donnerstagmorgen ein 65 Jahre alter Anwohner verletzt worden. Laut Mitteilung war in einer Wohnung im vierten Stock ein Feuer ausgebrochen. Feuerwehr und Polizei brachten die Anwohner in Sicherheit. Ein 65-Jähriger erlitt dabei eine Rauchgasvergiftung und wurde zur weiteren Behandlung ins Klinikum Staßfurt gebracht.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 62 Jahre alten Mieter der Brand-Wohnung wegen fahrlässiger Brandstiftung. Er und die anderen Mieter müssen vorläufig andernorts untergebracht werden. Die Wohnungen sind derzeit nicht bewohnbar. (mz)