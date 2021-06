Feuerwehr löscht Bäume und Büsche am Froser See

Bäume und Büsche am oberen Teil des Gewässers - also entlang der Landstraße nach Hoym - standen in Flammen.

Die Feuerwehren löschten Äste und Bäume am Froser See.

Frose - Sämtliche Feuerwehren der Stadt Seeland rückten am späten Donnerstagnachmittag aus, um bei 34 Grad Celsius einen Flächenbrand am Froser See zu löschen.

Bäume und Büsche am oberen Teil des Gewässers - also entlang der Landstraße nach Hoym - standen in Flammen. Anwohner sprachen von Brandstiftung und der extremen Trockenheit. Der herumfliegende Pappelsamen, ein Mittelding aus Baumwolle und Pusteblume, hätte das Feuer weiter verteilt, so die Augenzeugen. Bis hinunter zum Strand sei es aber noch nicht gekommen, sagten die Pächter.

Die zahlreichen Feuerwehrleute löschten den Brand unter den Augen vieler Badegäste, die zum See gekommen waren, um sich im Wasser zu erfrischen. Die gewaltigen Qualmwolken seien schon von Aschersleben aus zu sehen gewesen, sagte einer der Pächter des Sees. (mz)