„Es gibt überall noch freie Plätze“

Am heutigen 2. August beginnt das neue Lehrjahr in vielen Betrieben.

Nachterstedt/Aschersleben/MZ - Kevin Kühne und Justin Bodenburg stecken in knallroten Shirts mit dem Aufdruck Walter Dach & Bau. Die Jungs haben ihren Lehrvertrag bei Dachdeckermeister Dennis Walter unterschrieben und werden in den nächsten Tagen ihre Ausbildung in dem Nachterstedter Unternehmen beginnen. Beide kommen aus der Region, beide haben über ein Praktikum zu ihrem künftigen Beruf gefunden.