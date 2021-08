Endlich wieder Operngala und Seelandfest am Concordia See

Die erste Operngala am Concordia See war ein voller Erfolg. Nun soll es eine Fortsetzung geben.

Schadeleben/MZ - „Das wird wieder ein besonderer Abend - mit italienischer Musik, die über dem Concordia See erklingt“, ist sich Sebastian Kruse sicher. Denn schon die erste Auflage der Operngala im vergangenen Jahr war ein voller Erfolg. „Und wir freuen uns, dass wir das Nordharzer Städtebundtheater für eine Fortsetzung gewinnen konnten“, gesteht der Geschäftsführer der Seeland-Gesellschaft, die für die Veranstaltungen am See verantwortlich ist.

Gondelfahrt durch Venedig

Die Operngala „Italienische Sommernacht“ wird am Dienstag, 24. August, ab 20 Uhr am Schadelebener Ufer erklingen. Das Städtebundtheater will dann mit seinen Melodien zumindest musikalisch zu einer Gondelfahrt durch Venedig einladen, Liebesschwüre unter Julias Balkon in Verona belauschen und zum römischen Trevi-Brunnen entführen, wo das Glück nur einen Münzwurf weit entfernt ist. Die Harzer Sinfoniker und ihre Solisten versprechen „leidenschaftliche Opernmelodien und Canzonetten voller süßer Leichtigkeit“. Und der Concordia See in der Abenddämmerung verspricht dafür die perfekte Kulisse.

Karten zum Preis von 21 Euro werden derzeit schon im Nordharzer Städtebundtheater und in der Seeland-Gesellschaft verkauft. Für die Gäste gilt die 3-G-Regel: getestet, geimpft, genesen. „Wobei ich glaube, dass unsere Zielgruppe bereits durchgeimpft ist. Notfalls haben wir aber auch Tests hier“, so Kruse.

Fließender Übergang vom Badebetrieb zur Feier

Für eine ganz andere Zielgruppe - und zwar für die ganze Familie - ist das Seelandfest gedacht. „Das sollte eigentlich wie immer im Juli stattfinden, doch durch die Corona-Regelungen war das nicht möglich.“ Nun wird es am Sonnabend, 21. August, ab 11 Uhr nachgeholt. „Wobei es einen fließenden Übergang vom Badebetrieb zur Feier gibt.“ So wartet am Vormittag ein 15 Meter hohes Hüpfburgschiff mit Krake auf die Kinder. Dazu ein Leuchtturm zum Klettern und eine Kindereisenbahn.

13.30 Uhr wird die Party mit dem Schadelebener Spielmannszug eröffnet und ab 14 Uhr legt der DJ des MDR auf. Ab 19 Uhr erwartet die Feierwütigen das Hauptprogramm: Musik von „Night Fever“, den „Hot Banditoz“ und eine Live-Schalte nach Magdeburg zu Reporter Guido Hensch. Auch hier gilt die 3-G-Regel, wobei die Gäste bis 15 Uhr vor Ort Tests kaufen können, danach baut der ASB sein Testmobil auf. „Nun“, sagt Kruse, „hoffen wir auf bestes Wetter und freuen uns, dass wir das Fest überhaupt feiern können.“