Ein Teil der Stadtmauer in Nienburg wird saniert

Nienburg - In Nienburg soll ein Teil der Stadtmauer saniert werden. Das hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Die Sanierung erfolgt an dem Teil der Mauer an der Abtskapelle, die Gelder werden in die aktuelle Haushaltsplanung für 2021 eingestellt.

Die Kosten für die vorbereitenden Arbeiten belaufen sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand auf etwa 18.400 Euro, heißt es in dem Beschluss. Das Geld wird aus der Investitionspauschale genommen, so Bürgermeisterin Susan Falke (parteilos).

Betroffen ist der Teil, der von der Abtskapelle in Richtung Werftstraße verläuft. Die Bruchsteinmauer ist im Denkmalverzeichnis des Landes Sachsen-Anhalt als Bestandteil eines Baudenkmals erfasst. „Der bauliche Zustand dieses Mauerabschnittes stellt sich als besorgniserregend dar“, so in der Begründung zum Beschluss. Die Mauer weise über die gesamte Länge schwerwiegende Schäden auf.

Im November 2018 stürzte ein Teil der Stadtmauer an der Seite zur Werftstraße ein. Im Mai 2019 stellte die untere Denkmalschutzbehörde des Salzlandkreises akuten Handlungsbedarf fest. Der ergibt sich aus Sicht der Stadt nicht nur mit Blick auf dem Erhalt des geschichtlich, kulturell-künstlerisch und städtebaulich wertvollen Baudenkmals. Viel mehr sieht die Stadt die Notwendigkeit, einer erheblichen Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu begegnen.

„Aufgrund des Zustandes der Stadtmauer besteht Gefahr für Leib und Leben, insbesondere für Passanten und Garagennutzer.“ aus der Beschlussvorlage der Stadtverwaltung

„Aufgrund des Zustandes der Stadtmauer zwischen Garagen und Abtskapelle besteht Gefahr für Leib und Leben, insbesondere für Passanten und Garagennutzer“, so stellt die Stadt die besorgniserregende Situation dar. Und das aus gutem Grund. Nach einer Ortsbesichtigung im Dezember 2020 wurde festgestellt, dass sich der Zustand des Verfalls der Stadtmauer deutlich beschleunigt hat.

Inzwischen zeigten sich neben weiteren Ausbrüchen schon deutliche Neigungen der Mauer durch Ausbrüche und Wurzeln, die das Mauerwerk durchdringen. Entlang der Garagenrückseiten, die sich unmittelbar vor der Mauer befinden, sind erhebliche Stein- und Erdmassen abgerutscht, heißt es in der Begründung.

Die Stadt geht davon aus, dass bei weiteren Abgängen die Standsicherheiten der Garagen gefährdet ist. Darum sei so schnell wie möglich zu handeln, um weiteren Schaden zu vermeiden, so Susan Falke. (mz)