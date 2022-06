Die Wasserbüffel von Frose

Wasserbüffel gibt es schon in Frose. Hanna und Molly leben bei Caro Pattermann und ihrem Lebensgefährten André Mertin.

Frose/MZ - Wasserbüffel in Frose? Die Idee der Stiftung Pro Artenvielfalt, mit Hilfe dieser eindrucksvollen Tiere das Froser Feuchtbiotop zu bewirtschaften , hört sich einleuchtend an. Denn für das von flachen Seen durchzogene Land sind Wasserbüffel eigentlich wie geschaffen.