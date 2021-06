Die schwebende Dicke kommt zuerst dran

Frose - Es ist ein schon fast gewohnter Anblick: Das Gerüst um den Nordturm der Froser Stiftskirche. Nun ist da am Montagvormittag noch etwas, was über den ortsprägenden Turm ragt. Ein Kran hat sich positioniert, um die drei im Nordturm befindlichen Glocken herauszuheben. Warum? Rüdiger Kempe, Vorsitzender des Frose Gemeindekirchenrates klärt auf: „Das Dach des Nordturms ist aufgrund der Sanierungsarbeiten einmal offen und deshalb werden die Glocken rausgeholt. Denn in Zukunft können sie dort nicht bleiben. Vor allem nicht aus statischen Gründen.“ Denn beim Läuten der schweren Glocken könnten Schäden entstehen, erklärt Kempe das, was Gutachter herausgefunden hatten. Deshalb ist der Plan, dass zwischen den Türmen eine neue Glockenstube entstehen soll, in der dann die beiden Stahlglocken und die Bronzeglocke ein neues Zuhause finden.

„Sie werden abgedeckt und geschützt, so dass sie auch nicht beschädigt werden können“

Doch bis das umgesetzt werden kann, müssen die Glocken am Fuße der Kirche eingelagert werden. Per Kran werden sie an dem sonnigen Montagmorgen an den richtigen Ort gehievt - ganz behutsam und mit viel Fachwissen. Zuerst ist die sogenannte „Dicke“ an der Reihe - die schwerste der drei wuchtigen Glocken. Zu viel Wind darf nicht aufkommen, denn die schwere Fracht soll natürlich keinesfalls irgendwo dagegenschlagen und Schaden anrichten. Doch alles läuft reibungslos ab, die Handgriffe sitzen und so schwebt sie langsam gen Erde. Nach der „Dicken“ finden die anderen beiden ihr Plätzchen für dem Übergang. „Sie werden abgedeckt und geschützt, so dass sie auch nicht beschädigt werden können“, erklärt Rüdiger Kempe.

Rüdiger Kempe (Foto: Gehrmann)

Die Glocken können in Zukunft dort nicht bleiben Rüdiger Kempe, Vorsitzender Gemeindekirchenrat

So weit, so gut - wäre da nicht das liebe Geld. Denn Fördermittel gibt es für den geplanten neuen Glockenstuhl erst einmal nicht. „Unser Fördermittelantrag wurde seitens des Bundes und des Landes abgelehnt. Das heißt, wir müssen neue Fördermittelanträge stellen und Geld für das Vorhaben eintreiben“, beschreibt Kempe die aktuellen Herausforderungen. Er gibt sich aber hoffnungsvoll, dass die Finanzierung bald in trockenen Tüchern ist. Denn nach einigen vorherigen Bauabschnitten sind Kempe und das engagierte Froser Team schon fast Profis in Sachen Fördermittelanträge. Und vielleicht hängen und läuten die Glocken spätestens wieder im Jahr 2024. Warum 2024? „Die dicke Glocke ist aus dem Jahr 1824. Das wäre doch ein schönes Jubiläum, so zum 200. Geburtstag der Glocke“, überlegt Kempe.

Der Kran vor der Kirche. (Foto: Frank Gehrmann)

Überhaupt: Wenn Rüdiger Kempe von den drei Glocken spricht, kommt er regelrecht ins Schwärmen. Viel Herzblut spielt dabei eine Rolle. Wieviel sie wiegen und wie groß sie sind, weiß der Gemeindekirchenratsvorsitzende natürlich ganz genau. „Die größte Glocke, eine Stahlglocke, wiegt 2,7 Tonnen und hat einen Durchmesser von zwei Meter. Die Mittlere ist auch aus Stahl und 1,4 Tonnen schwer und hat einen Durchmesser von 1,2 Meter“, zählt er die Fakten auf.

Die kleinste der drei Glocken ist aus Bronze und wiegt eine Tonne bei einem Durchmesser von rund einem Meter. „Als die Glocke 1950 wieder eingehängt wurde, wurde ein Riss festgestellt. Seitdem ist sie stumm“, sagt er. Auch deshalb sei es wichtig, dass Gelder akquiriert werden können und die Bronzeglocke irgendwann wieder ihrer eigentlichen Bestimmung nachgehen kann.

Für einen Moment schwebt die Glocke hoch oben über Frose. (Foto: Gehrmann)

Die Froser Stiftskirche hatte es bei der Wahl zur Kirche des Jahres im Mai auf den zweiten Platz geschafft. Rund 14.000 Menschen hatten deutschlandweit an der Abstimmung teilgenommen, um aus zwölf Gotteshäusern die Sieger zu küren. Gewonnen hat die Dorfkirche im vorpommerschen Ranzin.

Wer jetzt Lust hat, sich die Froser Kirche ganz in Ruhe anzuschauen, kann das zum Beispiel bei einem virtuellen Rundgang machen. Die Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler lädt unter www.stiftung-kiba.de/kirchedesjahres.php dazu ein.