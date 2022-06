Defekter Stromkasten kann Vereinsfestpläne in Cochstedt kippen

Im Juli 2022 soll es eine mehrtägige Veranstaltung am Volkshaus geben. Scheitert sie, weil Geld für eine Reparatur fehlt?

Auf der Wiese vor dem Cochstedter Volkshaus soll 2022 ein großes Fest durchgeführt werden. Scheitert es am kaputten Stromanschluss?

Cochstedt/MZ - Ein großes Heimatfest gab es in Cochstedt schon eine Weile nicht mehr. Doch das soll sich am Ende der Pandemie ändern. Zumindest hoffen die Protagonisten zum geplanten Zeitpunkt auf ein solches Ende. Der Heimatverein plant mit allen Vereinen vom 1. bis 3. Juli 2022 ein großes Vereinsfest, berichtete Steven Scheller, der Vorsitzender des Feuerwehrfördervereins und Mitglied des Heimatvereins ist, in der jüngsten Ortschaftsratssitzung.