Debatte über Erweiterung von Edeka in Nienburg wird verschoben

Über das Vorhaben, den Standort von Edeka in Nienburg zu erweitern, ist noch nicht entschieden worden.

Nienburg - Mit knapper Mehrheit hat am Donnerstagabend der Stadtrat Nienburg die Pläne für die Erweiterung des Standortes am Edeka-Markt gestoppt und den Punkt von der Tagesordnung genommen. Grund: Ein zweiter Investor hat Interesse bekundet, an der Calbeschen Straße zu bauen.