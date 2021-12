Corona-Impftermine für Giersleben - Anmeldung erfolgt über Verwaltung

Saale-Wipper/MZ - Die Verbandsgemeinde Saale-Wipper, zu der auch Giersleben gehört, bietet am 28. und 29. Dezember sowie am 29. und 30. Januar am Kiesschacht in der Hans-Weniger-Sportstätte von Güsten eine Impfmöglichkeit an. Es werden hier Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen verabreicht, kündigt der Verbandsgemeindebürgermeister an.

Die Terminvergabe erfolgt vom 13. bis 21. Dezember zu den bekannten Öffnungszeiten der Verwaltung - montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 12 Uhr sowie dienstags von 13 bis 18 und donnerstags von 13 bis 16 Uhr - unter den Telefonnummern: 039262/87 70, 877 114, 877 212 und 877 218. Termine gibt es ebenfalls dienstags und donnerstags in Alsleben unter der Telefonnummer 034692283-331.

Zum gebuchten Termin sollen die Impfwilligen das Aufklärungsmerkblatt mRNA-Impfstoffe, mRNA-Anamnesebogen und die Einverständniserklärung zur Übermittlung der personenbezogenen Daten ausgefüllt mitbringen. Der Eingang zum Objekt ist behindertengerecht. Ein Fahrservice, so informiert die Kommune weiter, könne leider nicht vorgehalten werden.